Μήνυμα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού από το Β’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και την καλλιέργεια αισθήματος συμπαράστασης προς τις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη με την ασθένεια.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ενημερωτική διάλεξη από τον γυναικολόγο Δρ Ανδρέα Ματθαίου, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στις μητέρες και τις γιαγιάδες που παρευρέθηκαν.

Ακολούθησε η συμβολική «Πορεία με Ροζ Φιγούρες», στην οποία συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, μαζί με μητέρες και γιαγιάδες. Με κυρίαρχο το ροζ χρώμα, οι συμμετέχοντες έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας προς όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν μηνύματα συμπαράστασης και αισιοδοξίας σε ειδική πινακίδα που τοποθετήθηκε στον χώρο του σχολείου, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους σε όσες γυναίκες δίνουν τη δική τους μάχη.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, το Β’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης, ενώ παράλληλα επιδίωξε να καλλιεργήσει στα παιδιά την ενσυναίσθηση, την κοινωνική ευαισθησία και την αξία της προσφοράς.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση και η συλλογική στήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά, στέλνοντας το μήνυμα πως κανείς δεν πρέπει να δίνει τη μάχη με τον καρκίνο μόνος του.