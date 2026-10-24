Την επόμενη δεκαετία οι νέοι αυτοκινητόδρομοι - Οι επόμενες φάσεις του Περιμετρικού Λευκωσίας

Στη Λευκωσία, όπου τα έργα είναι πιο ώριμα, οι οδηγοί αναμένεται να περιμένουν μέχρι το 2038 για την πλήρη ολοκλήρωση του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας, ενός από τα σημαντικότερα οδικά έργα της πρωτεύουσας, το συνολικό κόστος του οποίου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ €350 και €400 εκατομμυρίων.

Ο Περιμετρικός

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π» από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο σχεδιασμός προβλέπει την τμηματική κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, με οκτώ ξεχωριστά κατασκευαστικά συμβόλαια, καθώς το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του έργου δεν επιτρέπουν την ταυτόχρονη υλοποίηση όλων των φάσεων.

Ο Περιμετρικός θα εκτείνεται από την περιοχή Γερίου στα ανατολικά μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Τροόδους στα δυτικά, συνδέοντας τους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Το συνολικό δίκτυο θα περιλαμβάνει περίπου 32 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων και επιπλέον 23 χιλιόμετρα δρόμων πρωταρχικής και δευτερεύουσας σημασίας.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της Φάσης Β3, η οποία αφορά τη σύνδεση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λακατάμεια με τον υφιστάμενο δρόμο Λευκωσίας–Παλαιχωρίου, στην περιοχή της Ανθούπολης.

Πρόκειται για νέο αυτοκινητόδρομο μήκους 2,1 χιλιομέτρων, με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και διαχωριστική νησίδα πλάτους πέντε μέτρων.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση με τον δρόμο Λακατάμειας–Δευτεράς, γέφυρας στον Πεδιαίο ποταμό, δύο άνω διαβάσεων, καθώς και συνδετήριων δρόμων προς τον δρόμο Λευκωσίας–Παλαιχωρίου, στην είσοδο των συνοικισμών Ανθούπολης.

Η σύμβαση κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία CYFIELD–IACOVOU έναντι €29,92 εκατομμυρίων, πλέον ΦΠΑ. Οι εργασίες άρχισαν στις 28 Ιουλίου 2025 και η συμβατική διάρκειά τους είναι 36 μήνες, γεγονός που τοποθετεί την αναμενόμενη ολοκλήρωση τον Ιούλιο του 2028.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Πολιτική Συνοχής, μέσω του προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021–2027.

Υπογειοποίηση στη Λακατάμεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Φάση Β1, η οποία προωθείται ως επόμενη προτεραιότητα και προβλέπει τη σύνδεση της Λεωφόρου Τσερίου–Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λακατάμεια.

Το κόστος της συγκεκριμένης φάσης εκτιμάται στα €100 εκατομμύρια πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια κατασκευής της υπολογίζεται στα τέσσερα χρόνια.

Η σημαντικότερη ιδιαιτερότητα είναι ότι προβλέπεται η κατασκευή υπογειοποιημένου τμήματος, με τη μέθοδο «cut and cover», δηλαδή με εκσκαφή και στη συνέχεια κάλυψη του αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, η λύση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη διέλευση αυτοκινητοδρόμου μέσα από την οικιστική περιοχή της Λακατάμειας.

Πάνω από το υπογειοποιημένο τμήμα προβλέπεται η κατασκευή αστικού δρόμου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της περιοχής.

Η φάση περιλαμβάνει επίσης 4,5 χιλιόμετρα συνδετήριων δρόμων και δρόμων πρωταρχικής σημασίας, δύο σημεία σύνδεσης του υπόγειου τμήματος με τον υπέργειο δρόμο και τρεις κόμβους.

Στόχος του Τμήματος Δημοσίων Έργων είναι η ολοκλήρωση της μελέτης και η προώθηση της κατασκευής περί τα τέλη του 2028. Εφόσον τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση τοποθετείται περίπου στο τέλος του 2032.

Οι υπόλοιπες φάσεις

Όσον αφορά τις επόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις, η Φάση Α2 περιλαμβάνει επεκτάσεις του οδικού δικτύου σε Τσέρι και Λατσιά, κυρίως προς το Νέο ΓΣΠ, μήκους περίπου 3,3 χιλιομέτρων. Το κόστος υπολογίζεται στα €4 εκατομμύρια πλέον ΦΠΑ και στόχος είναι η προκήρυξη προσφορών περί τα τέλη του 2027.

Η Φάση Β2, με εκτιμώμενο κόστος €4,5 εκατομμύρια, αφορά δευτερεύον οδικό δίκτυο στη Λακατάμεια και το Τσέρι και θα προωθηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Για τη Φάση Ε, η οποία θα συνδέει τον Περιμετρικό με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Τροόδους, μέσω Δευτεράς, Αγίων Τριμιθιάς και Παλιομετόχου, το κόστος εκτιμάται στα €50 εκατομμύρια. Η υλοποίησή της τοποθετείται στην περίοδο 2030–2033, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Αντίστοιχα, η Φάση Δ, που αφορά την ανατολική επέκταση προς τη Βιομηχανική Γερίου, εκτιμάται ότι θα κοστίσει €40 εκατομμύρια και τοποθετείται χρονικά στην περίοδο 2032–2034.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων διευκρινίζει ότι ο προγραμματισμός των τελευταίων φάσεων εξαρτάται από την πρόοδο των έργων που προηγούνται, ενώ η συνολική υλοποίηση συνδέεται και με την εξασφάλιση ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης.

Σήμερα 20.000 οχήματα την ημέρα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κυκλοφοριακά δεδομένα από τη λειτουργία της πρώτης φάσης του Περιμετρικού.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024 και το 2025, περίπου 20.000 οχήματα χρησιμοποιούν καθημερινά το τμήμα Α1, συνολικά και στις δύο κατευθύνσεις.

Ο αριθμός αυτός βρίσκεται εντός των αρχικών προβλέψεων, καθώς οι κυκλοφοριακές μελέτες είχαν υπολογίσει ότι το 2025 η ημερήσια κίνηση θα κυμαινόταν μεταξύ 16.000 και 24.600 οχημάτων.

Ωστόσο, η επίδραση του νέου αυτοκινητοδρόμου στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο εμφανίζεται, μέχρι στιγμής, σχετικά περιορισμένη.

Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις του 2025 κατέδειξαν μείωση της κυκλοφορίας σε παρακείμενους δρόμους της τάξης του 5% έως 10%, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων εκτιμά ότι η ολοκλήρωση των Λεωφόρων Μελίνας Μερκούρη και Δημήτρη Χριστόφια, πρώην Αργυρουπόλεως, θα επιτρέψει μεγαλύτερη αποσυμφόρηση και ανακατανομή των κυκλοφοριακών ροών.

Από τις 3 μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2026 διεξάγονται νέες κυκλοφοριακές μετρήσεις, τόσο στον Περιμετρικό όσο και σε βασικές οδικές αρτηρίες της περιοχής, προκειμένου να αξιολογηθούν με επικαιροποιημένα στοιχεία οι επιπτώσεις του έργου.

Όταν ολοκληρωθεί ολόκληρος ο Περιμετρικός, οι κυκλοφοριακές μελέτες προβλέπουν διακίνηση περίπου 43.000 έως 65.000 οχημάτων, με το Τμήμα Δημοσίων Έργων να προσβλέπει σε ουσιαστικότερη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη Λευκωσία.