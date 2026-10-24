Το 2032 η παράδοση του τμήματος Ακακίου-Αστρομερίτη: Στις 18 Δεκεμβρίου η υποβολή προσφορών για το τελευταίο τμήμα του δρόμου Λευκωσίας-Τροόδους

Αποσπασματική κατασκευή

Η πρώτη φάση του έργου, από τη Λακατάμια στην Κοκκινοτριμιθιά, ολοκληρώθηκε τέλη της δεκαετίας του ’90, επί διακυβέρνησης Κληρίδη. Αρκετά χρόνια μετά και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2003, λίγο πριν από τη λήξη της θητείας του Αβέρωφ Νεοφύτου στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, υπογράφηκαν τα συμβόλαια για την κατασκευή της επόμενης φάσης από την Κοκκινοτριμιθιά μέχρι τη Δένεια, μήκους 8,3 χλμ και κόστους £20 εκατ.

Η εμμονή των εκάστοτε κυβερνήσεων να περάσει ο αυτοκινητόδρομος από τη Νεκρή Ζώνη για πολιτικούς λόγους οδήγησε σε περαιτέρω καθυστερήσεις. Χρειάστηκαν πέραν των δύο δεκαετιών από την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος για να παραδοθεί το δεύτερο τμήμα από τον Αστρομερίτη μέχρι την Ευρύχου. Ξεκίνησε αρχές 2023 και παραδόθηκε 30 Απριλίου 2026.

Το τελευταίο ορόσημο αφορά την κατασκευή του μεσαίου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από το Ακάκι μέχρι τον Αστρομερίτη. Παρά τις αντιδράσεις των κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας, Αστρομερίτη, οι απαλλοτριώσεις προχώρησαν και ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τέλη Αυγούστου 2026. Το έργο μελέτης και κατασκευής του ενδιάμεσου τμήματος που υπολείπεται για να ολοκληρωθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας–Τροόδους είναι επίσης τεσσάρων λωρίδων, συνολικού μήκους 18 χλμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18η Δεκεμβρίου και η διάρκεια υλοποίησης οι 54 μήνες. Θα απαιτηθούν, δηλαδή, 4,5 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση, που σημαίνει πως ο δρόμος, δεδομένου ότι η έναρξη εργασιών προγραμματίζεται μέσα του 2027, θα πρέπει να παραδοθεί αρχές 2032. Το εκτιμώμενο κόστος αγγίζει τα €138 εκατ.