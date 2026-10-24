Φτάνει πια ο εμπαιγμός για λιμάνι-μαρίνα

Η εξέλιξη με το συγκεκριμένο νομικό κώλυμα θεωρείται άκρως αρνητική και, σύμφωνα με φορείς της πόλης, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος τ’ όλο έργο ανάπτυξης να πάει ακόμα πιο πίσω.

Και όλα αυτά ενώ μόλις τον περασμένο Ιούλιο το αναπτυξιακό πλάνο σε λιμάνι-μαρίνα είχε ανακοινωθεί επίσημα στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη που παρουσίασε η Αρχή Λιμένων.

Ούτε η διαβεβαίωση που έδωσε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η υπουργός Μεταφορών Εύη Τσολάκη, ότι το έργο ανάπτυξης στους δύο χώρους θα υλοποιηθεί στη βάση του Οδικού Χάρτη, δεν πείθει τους παράγοντες της Λάρνακας, οι οποίοι ήδη, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, μελετούν τα επόμενα βήματά τους.

Το βέβαιο είναι πως υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός για το έργο ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας, κατά πόσο δηλαδή θα υλοποιηθούν, πρωτίστως, οι δεσμεύσεις του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας έναντι της Λάρνακας κατά την τελευταία συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για το θέμα αυτό.

Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη Τρίτη (27/10) αναμένεται να συνέλθει εκτάκτως η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας για να εξετάσει τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις κι ενδεχομένως να πάρει αποφάσεις.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας δήλωσε αγανακτισμένος από την τελευταία εξέλιξη, αποκαλύπτοντας πως χθες Παρασκευή είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Βύρας, τον διαβεβαίωσε πως μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (26/10) θα βρεθεί η λύση ώστε να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο εμπόδιο με το νομικό κώλυμα.

Θυμίζουμε ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών, η Νομική Υπηρεσία παρουσίασε νομική γνωμάτευση, σύμφωνα με την οποία η μαρίνα Λάρνακας, επειδή ανήκει στο κράτος, δεν μπορεί να παραχωρηθεί στην Αρχή Λιμένων για σκοπούς ανάπτυξης, με το επιχείρημα ότι η Αρχή Λιμένων, παρότι αποτελεί βραχίονα του κράτους, δεν θεωρείται κράτος από νομικής άποψης.

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη της μαρίνας μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού, στον οποίο μπορεί να συμμετάσχει η ΑΛΚ. Η πιο πάνω θέση της Γενικής Εισαγγελίας ανατρέπει, επί της ουσίας, τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι πρόσφατα και βάζει φραγμό (τουλάχιστον προσωρινά) στους σχεδιασμούς ανάπτυξης από την ΑΛΚ.

Μετά τη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Λάρνακας Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι ζητήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους να καθήσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης για ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η νέα εξέλιξη ανατρέπει τον σχεδιασμό και τον Οδικό Χάρτη που παρουσιάστηκε επίσημα ενώπιον των φορέων της πόλης το περασμένο καλοκαίρι, ενώ παράλληλα ανατρέπει και την πολιτική απόφαση του ΠτΔ για ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και των χερσαίων χώρων από την ΑΛΚ προς όφελος του τουρισμού και της οικονομίας της Λάρνακας.

Τοποθέτηση Λετυμπιώτη

Χθες, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη Νομική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων που έχουν προκύψει και την άμεση εξεύρεση λύσης, ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, στη βάση του προγραμματισμού που έχει καθοριστεί.