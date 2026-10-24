«EUNOMIA-7»: Ολοκληρώθηκε η κοινή στρατιωτική άσκηση Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας (φώτος)

Εκ μέρους των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας συμμετείχαν ο Υποδιοικητής των Γαλλικών Δυνάμεων Μεσογείου, Υποναύαρχος Mascara Ouk, ο Υπαρχηγός του Αρχηγείου Στόλου, Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης ΠΝ, και ο Διοικητής της 5ης Ναυτικής Δύναμης, Υποναύαρχος Cristo Salvatore Traetta, αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας, η άσκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, στη βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ετοιμότητάς τους, καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού και εκτέλεσης κοινών δράσεων σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Στόχος είναι επίσης να συμβάλει στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και της θαλάσσιας ασφάλειας.