Η τελική φάση της ετήσιας τετραμερούς αεροναυτικής άσκησης «EUNOMIA-7/2026», με τη συμμετοχή της Κύπρου, της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου. Παράλληλα, διεξήχθη η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV – Day).
«EUNOMIA-7»: Ολοκληρώθηκε η κοινή στρατιωτική άσκηση Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας (φώτος)
Η τελική φάση της ετήσιας τετραμερούς αεροναυτικής άσκησης Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η τελική φάση παρακολουθήθηκε εν πλω, επί της φρεγάτας RIZZO του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας. Παρών ήταν ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ενώ παρέστησαν επίσης οι πρέσβεις της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας, της Γαλλίας Clélia Chevrier Kolačko και της Ιταλίας Antonella Cavallari, καθώς και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Υποστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης.
Εκ μέρους των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας συμμετείχαν ο Υποδιοικητής των Γαλλικών Δυνάμεων Μεσογείου, Υποναύαρχος Mascara Ouk, ο Υπαρχηγός του Αρχηγείου Στόλου, Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης ΠΝ, και ο Διοικητής της 5ης Ναυτικής Δύναμης, Υποναύαρχος Cristo Salvatore Traetta, αντίστοιχα.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας, η άσκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, στη βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ετοιμότητάς τους, καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού και εκτέλεσης κοινών δράσεων σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Στόχος είναι επίσης να συμβάλει στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και της θαλάσσιας ασφάλειας.
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