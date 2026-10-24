Χαρτσιώτης: Ολοκληρώθηκε η συλλογή DNA για τους 11 Ελλαδίτες αγνοουμένους

Ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι για δεκαετίες ορισμένες οικογένειες, για προσωπικούς λόγους, δεν επιθυμούσαν να δώσουν δείγμα DNA. Αυτό εμπόδιζε την ταυτοποίηση λειψάνων. Όπως είπε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 30 με 35 κιβώτια με λείψανα ΕΛΔΥΚαρίων και Ελλαδιτών αγνοουμένων. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του εκκρεμούσαν περίπου 11 δείγματα, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από τη συνεργασία με τον κ. Δαβάκη και τις προσωπικές επισκέψεις στις οικογένειες.

Η τράπεζα δειγμάτων για τους Ελλαδίτες αγνοουμένους είναι πλέον πλήρης. Από τους 77 αγνοουμένους, έχουν ταυτοποιηθεί 40 και απομένουν 37, ανέφερε ο Επίτροπος, προσθέτοντας ότι η ολοκλήρωση της συλλογής των 11 δειγμάτων μέσα στους τελευταίους 12 μήνες αποτελεί σημαντικό βήμα.

Οι δύο αξιωματούχοι αποφάσισαν να επισκεφθούν τις οικογένειες στους τόπους καταγωγής τους, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον κ. Χαρτσιώτη, οι συγγενείς δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την Κύπρο τα τελευταία χρόνια και δεν είχαν ενημέρωση. Χαρακτήρισε ελάχιστη υποχρέωση της κυπριακής και της ελληνικής πολιτείας να τους ενημερώνουν για τις ενέργειες, τις εξελίξεις και τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο Επίτροπος περιέγραψε την υποδοχή των οικογενειών ως συγκινητική. Είπε ότι τους υποδέχθηκαν θερμά και εξέφρασαν ικανοποίηση που οι πολιτείες τις επισκέπτονται και τις ενημερώνουν τόσο για το ιστορικό όσο και για τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα στην προσπάθεια διακρίβωσης. Πρόσθεσε ότι η ενημέρωση αναπτέρωσε τις ελπίδες των συγγενών να βρεθούν οι άνθρωποί τους και να τους αποδοθούν οι τιμές που αρμόζουν στους ήρωες των οικογενειών τους.

Για την ταυτοποίηση λειψάνων που είχαν εμποτιστεί με χημικές ουσίες τη δεκαετία του 1980, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής εφαρμόζει εξειδικευμένες μεθόδους. Οι ουσίες είχαν καταστρέψει το DNA από τα οστά. Η πρώτη πιλοτική προσπάθεια είχε θετικό αποτέλεσμα και υπάρχει προσδοκία να προκύψουν και άλλα, σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία διακρίβωσης της τύχης και ταυτοποίησης των αγνοουμένων.

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες για το θέμα των αγνοουμένων στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ενώ οι οικογένειες έχουν πλέον πρόσβαση στους φακέλους που βρίσκονται στο γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας. Μπορούν, κατόπιν ραντεβού, να επισκεφθούν το γραφείο και να εξετάσουν μαζί με τους αρμόδιους το μαρτυρικό υλικό και τα στοιχεία για τον άνθρωπό τους, τα οποία ενδεχομένως να προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες.

Ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ακόμη ότι αρχίζουν εκστρατείες διαφώτισης, μεταξύ άλλων προς τους νέους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με πρωτοβουλία του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη. Παράλληλα, ξεκινά η προσπάθεια ανακαίνισης, επιδιόρθωσης και καταγραφής των μνημείων σε όλη την Ελλάδα.

Στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται η δημιουργία ανθρωπολογικού εργαστηρίου, η προετοιμασία ενός παρεκκλησίου και χώρων υποδοχής, καθώς και η καθιέρωση ετήσιας ενημέρωσης των συγγενών για τις εργασίες της προηγούμενης χρονιάς. Τον Ιανουάριο του 2027, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συγκέντρωση για την ενημέρωση των συγγενών που το επιθυμούν σχετικά με τα πεπραγμένα του 2026, τις ανασκαφές, τα σημεία όπου έγιναν, τους αγνοουμένους που εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν, καθώς και τις νέες πρωτοβουλίες.

Προωθείται επίσης η διεθνοποίηση του θέματος και η ανάδειξη του προβλήματος των Ασιωτών σε ευρωπαϊκά και διεθνή διαβήματα. Ο Επίτροπος τόνισε ότι η διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοουμένου αποτελεί αμετάθετο στόχο της πολιτείας. Μετά από 52 χρόνια, είπε, οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν, καθώς ο χρόνος εξαντλείται και πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατό για αυτό το ευαίσθητο ανθρωπιστικό ζήτημα.

Σε ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρεται ότι για πρώτη φορά συμμετείχε ενεργά στην επιστημονική διαδικασία ταυτοποίησης εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, αξιοποιώντας τις αναπτυγμένες δυνατότητες του εργαστηρίου του.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε ότι, μέσα από τον συντονισμό και τη στενή συνεργασία με τον Επίτροπο Προεδρίας, ολοκληρώθηκε τον τελευταίο χρόνο η συλλογή γενετικού υλικού από συγγενείς αγνοουμένων. Χαρακτήρισε το βήμα καθοριστικό για την ταυτοποίηση των 37 Ελλαδιτών αγνοουμένων που απομένουν από την τουρκική εισβολή του 1974.

Ο κ. Δαβάκης είπε ότι η Ελλάδα καταβάλλει από κοινού με την Κύπρο κάθε δυνατή προσπάθεια, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους, ως ελάχιστη υποχρέωση προς τους ήρωες και τις οικογένειές τους. Πρόσθεσε ότι η διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοουμένου αποτελεί χρέος τιμής, εθνικό καθήκον και κορυφαία ανθρωπιστική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου αποδίδει καρπούς και επιλύει εκκρεμότητες που παρέμεναν ανοιχτές επί δεκαετίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ