Η θερινή ώρα για το 2026 ολοκληρώνεται στην Κύπρο στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω.
Μία ώρα πίσω γυρίζουν τα ρολόγια στην Κύπρο - Τα ξημερώματα αύριο η αλλαγή
Στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής ολοκληρώνεται στην Κύπρο η περίοδος της θερινής ώρας για το 2026.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφέρει ότι ο θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σχετικό διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Ιουλίου 2021 (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5563, Κ.Δ.Π. 293/2021, παράγραφος (ε)).
Η θερινή ώρα θα επανέλθει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.
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