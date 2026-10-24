Μία ώρα πίσω γυρίζουν τα ρολόγια στην Κύπρο - Τα ξημερώματα αύριο η αλλαγή

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφέρει ότι ο θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχετικό διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Ιουλίου 2021 (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5563, Κ.Δ.Π. 293/2021, παράγραφος (ε)).

Η θερινή ώρα θα επανέλθει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.