Άμεση ήταν η ανταπόκριση της Αστυνομίας σε περιστατικό με δίχρονο παιδί στην Πάφο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Η Αστυνομία διαψεύδει ισχυρισμούς που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα μέλη της δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ αναφέρει ότι από τη διερεύνηση δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις κακοποίησης ή παραμέλησης.
Διαψεύδει αναρτήσεις η Αστυνομία: Άμεση η ανταπόκριση για το 2χρονο παιδάκι στην Πάφο - Δεν διαπιστώθηκε κακοποίηση
«Είναι άστοχο να δημοσιοποιούνται περιστατικά και να εξάγονται αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς προηγούμενη διασταύρωση των πραγματικών γεγονότων».
«Η Αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα και μετέβη στο σημείο, προχωρώντας στη διερεύνηση του περιστατικού, με τη συνδρομή μελών του οργανισμού Hope For Children και διερμηνέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επικοινωνία με την οικογένεια», αναφέρει η ανακοίνωση.
Όπως διαπιστώθηκε, το παιδί ήταν άρρωστο, με πυρετό και συμπτώματα ίωσης, τα οποία αποδίδονταν στο παρατεταμένο κλάμα του.
Η Αστυνομία σημειώνει ότι είναι θεμιτό και αναγκαίο οι πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους και να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν θεωρούν ότι ενδέχεται να κινδυνεύει ένα παιδί.
Τονίζει, ωστόσο, ότι «είναι άστοχο να δημοσιοποιούνται περιστατικά και να εξάγονται αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς προηγούμενη διασταύρωση των πραγματικών γεγονότων. Τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να οδηγήσουν σε άδικη στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, δημιουργώντας παράλληλα εσφαλμένες εντυπώσεις για το έργο των αρμόδιων Αρχών».
«Η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Το ίδιο όμως ισχύει και για τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα κάθε οικογένειας», καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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