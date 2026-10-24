Μαρίνα Λάρνακας: Βρέθηκε λύση για την παραχώρηση στην Αρχή Λιμένων, λέει η Υπουργός Μεταφορών

Η πρόταση προϋποθέτει την τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού, ώστε να μπορεί να συναφθεί μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Κράτους και της Αρχής Λιμένων Κύπρου χωρίς προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού. Η Υπουργός αναφέρει ότι ενημερώθηκε σχετικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ότι ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων συμφώνησε με την προτεινόμενη λύση.

Η κ. Τσολάκη προχώρησε σε διευκρινίσεις με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών στις 22 Οκτωβρίου 2026. Τόνισε ότι η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την παραχώρηση της ανάπτυξης της μαρίνας στην Αρχή Λιμένων παραμένει σαφής και αμετάβλητη, ενώ επιβεβαίωσε ότι τα προγραμματισμένα έργα προχωρούν βάσει του οδικού χάρτη που παρουσίασε η Αρχή στα τέλη Ιουνίου 2026.

Εξαίρεση αποτελεί το έργο του Yacht Club, η υλοποίηση του οποίου ανεστάλη έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου Λάρνακας. Ο Δήμος είχε αναλάβει την ωρίμανση του έργου, κατόπιν δικής του εισήγησης, ανέφερε η Υπουργός.

Για την παραχώρηση της μαρίνας, η κ. Τσολάκη σημείωσε ότι η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία έλαβε στις 9 Οκτωβρίου 2026, κατέδειξε νομικό κώλυμα. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν ήταν δυνατή η απευθείας μεταβίβαση, εκμίσθωση ή παραχώρηση της μαρίνας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Όπως ανέφερε, στις 13 Οκτωβρίου ενημέρωσε για το κώλυμα τον Δήμαρχο Λάρνακας, καθώς και τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων. Τους είπε ότι θα επανέλθει με συγκεκριμένη λύση μετά την προγραμματισμένη συνάντησή της με τη Νομική Υπηρεσία, ώστε να εξεταστούν εναλλακτικές επιλογές. Η συνάντηση είχε οριστεί για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, την επομένη της συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταφορών.

Η Υπουργός χαρακτήρισε εύλογο το γεγονός ότι η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας περιορίστηκε, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, στο περιεχόμενο της υφιστάμενης γνωμάτευσης, αφού οι εναλλακτικές λύσεις δεν είχαν ακόμη συζητηθεί με το αρμόδιο Υπουργείο. Πρόσθεσε ότι στη χθεσινή, πολύωρη συνάντησή της με λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας εξετάστηκαν διεξοδικά οι νομικές επιλογές και συμφωνήθηκε η λύση.

Η κ. Τσολάκη διερωτήθηκε ποιον σκοπό εξυπηρετούν δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως είπε, παραγνωρίζουν τις ενέργειες που έχουν γίνει και παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα. Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των αποφάσεων, η πρόοδος των έργων και τα απτά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, κατέληξε, αποτελεί σημαντική κυβερνητική προτεραιότητα και προοπτική για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της πόλης.

Πηγή: ΚΥΠΕ