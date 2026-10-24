Φεστιβάλ Ζιβανίας στα Μαμώνια: Μήνυμα για τη διατήρηση της παράδοσης

Η ζιβανία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την κυπριακή γη, την ιστορία και τις μνήμες των ανθρώπων της υπαίθρου, αποτελεί ένα πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας του τόπου μας.

Τέτοιες εκδηλώσεις κρατούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμά μας, μεταφέροντας την παράδοση από γενιά σε γενιά, όπως είπε.

Η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν αποτελεί μόνο αναφορά στο παρελθόν, αλλά επένδυση στο μέλλον και στις επόμενες γενιές,κατέληξε.