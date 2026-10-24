«Με Λόγια Χάλκινα Αέρινα Θαλασσινά»: Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι σε Κύπρο και Ελλάδα στην Πόλη Χρυσοχούς

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 18:00 με διοργανωτή τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, αποτέλεσε τον πρώτο κύκλο παρουσίασης της ξεχωριστής αυτής συνθετικής πρότασης, η οποία συνδύασε την παραδοσιακή μουσική με νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, αναδεικνύοντας τον πλούτο και τη διαχρονική γοητεία του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Ανδρέας Α. Αρτέμης, αντλώντας έμπνευση από παραδοσιακά τραγούδια που αγαπήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από σημαντικές μορφές της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ανέλαβε τις παραλλαγές, τις διασκευές και τις ενορχηστρώσεις, δίνοντας στο μουσικό υλικό μια διαφορετική πνοή.

Το αποτέλεσμα,προστίθεται στην ανακοίνωση ήταν μια εναλλακτική μουσική πρόταση, η οποία επιδίωξε να γεφυρώσει το παρελθόν με το παρόν, διατηρώντας ζωντανή την αυθεντικότητα και τη συναισθηματική δύναμη της παράδοσης.

Στην παράσταση συμμετείχαν οι σολίστριες του Φωνητικού Συνόλου «Ηχώ» Ελένη Ευσταθίου, Κική Μανώλη, Μάρω Ηροδότου, Άννα Ιορδάνους, Ερατώ Παναγιωτάκη και Μαρία Ανδρεάδη, οι οποίες πλαισίωσαν με τις ερμηνείες τους το μουσικό όραμα του συνθέτη.

Τις αφηγήσεις με την ανάπτυξη των ιστοριών και των μουσικών μύθων ανέλαβε η δημοσιογράφος Κική Περικλέους.

Ξεχωριστή θέση στο καλλιτεχνικό σύνολο είχε και η χορευτική ομάδα «Στάμνα», εμπλουτίζοντας την παράσταση με την κίνηση και τη χορευτική έκφραση.

Πέρα από τη χαρούμενη και ψυχαγωγική της διάσταση, η παράσταση επιχείρησε να αφηγηθεί γνωστές αλλά και λιγότερο γνωστές ερωτικές μουσικές ιστορίες, μεταφέροντας παράλληλα το κοινό σε θαλασσινούς τόπους και διαδρομές της Κύπρου και της Ελλάδας.

Τα μουσικά της μονοπάτια εκτείνονταν από τα Δωδεκάνησα έως τη Μικρά Ασία και την Καππαδοκία, αναδεικνύοντας τις πολιτισμικές συγγένειες, τις κοινές μνήμες και τις παραδόσεις που συνδέουν τον ελληνισμό.

Το «Με Λόγια Χάλκινα Αέρινα Θαλασσινά» αποτέλεσε μια συνάντηση μουσικής, αφήγησης και χορού, με επίκεντρο την παράδοση και τη δημιουργική της ανανέωση.

Μια καλλιτεχνική πρόταση που επιχείρησε να ξαναδώσει φωνή σε παλιές μελωδίες, φωτίζοντας τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια και τη διαχρονική τους δύναμη να συγκινούν και να ενώνουν ανθρώπους και τόπους,καταλήγει η ανακοίνωση.