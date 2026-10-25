Το συγχαρητήριο μήνυμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη για την προεδρία του FRA

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι «η ανάληψη της Προεδρίας ενός ιδιαίτερα σημαντικού Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από έναν Κύπριο ακαδημαϊκό αποτελεί τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνώριση της επιστημονικής του κατάρτισης, της εμπειρίας και της προσφοράς του στους τομείς του διεθνούς δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το Υπουργείο σημειώνει πως, σε μια περίοδο σύνθετων προκλήσεων για την Ευρώπη, η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και του κράτους δικαίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι αρχές αυτές, προσθέτει, βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής του.

«Η αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και η προστασία της δημόσιας ασφάλειας οφείλουν πάντοτε να συμβαδίζουν με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών κάθε ανθρώπου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Υπουργείο εύχεται στον κ. Κωνσταντινίδη κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και μια δημιουργική και παραγωγική θητεία, προς όφελος των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και των πολιτών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.