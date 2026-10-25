Χαρ. Πιττοκοπίτης: «Η παράδοση είναι η ψυχή του τόπου μας»

Ο κ. Πιττοκοπίτης εξέφρασε τη χαρά του για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας ότι η παράδοση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του τόπου, καθώς μέσα από τις αξίες, τις γεύσεις, τη μουσική, τα ήθη και τα έθιμα διατηρείται ζωντανή η πολιτιστική κληρονομιά και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Όπως ανέφερε, πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, καθώς συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κατοίκων, προάγουν την κοινωνική συνοχή και διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου τόνισε ότι ο Οργανισμός στηρίζει κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει την επαρχία, τους ανθρώπους της και τον πολιτισμό της.

Ο κ. Πιττοκοπίτης συνεχάρη όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μανδριών, ευχόμενος σε όλους μια όμορφη ημέρα, γεμάτη χαρά, παράδοση και αυθεντική κυπριακή φιλοξενία.

Η εκδήλωση «Αναβίωση της Παράδοσής μας» αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη του παραδοσιακού πολιτισμού και τη διατήρηση των στοιχείων που συνθέτουν την πολιτιστική ταυτότητα της κυπριακής υπαίθρου. Λιγ