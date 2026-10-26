Διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του για το 2027 δίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όσον αφορά το νέο σωφρονιστικό συγκρότημα.
Υπουργείο Δικαιοσύνης για το σχέδιο των νέων Φυλακών: Ενδεικτική απεικόνιση και όχι τελικό σχέδιο»
Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και ότι η τελική πρόταση θα διαμορφωθεί μετά από διάλογο με τις τοπικές αρχές και αξιολόγηση όλων των παραμέτρων.
Όπως αναφέρει, η παρουσίαση αφορούσε μια ενδεικτική απεικόνιση με σκοπό να δοθεί στα μέλη της Επιτροπής μια γενική εικόνα για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το έργο και όχι το τελικό σχέδιο ανάπτυξης. Το Υπουργείο τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για το Master Plan, ούτε προδικάζεται η τελική μορφή ή χωροθέτηση του συγκροτήματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αρχικό Master Plan εξακολουθεί να βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και, όταν ολοκληρωθεί σε βαθμό που να επιτρέπει ουσιαστική συζήτηση, θα παρουσιαστεί στους επηρεαζόμενους δήμους και τις τοπικές αρχές, όπως έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής.
Το Υπουργείο επισημαίνει ακόμη ότι η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες θα προηγηθεί της οριστικοποίησης του σχεδιασμού, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις, οι ανησυχίες και οι εισηγήσεις των κατοίκων, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα εξετάσουν όλες τις πτυχές του έργου.
Όπως αναφέρεται, η τελική πρόταση θα προκύψει μέσα από διαδικασία διαλόγου και τεκμηριωμένης αξιολόγησης, με έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, οδικής πρόσβασης, περιβάλλοντος, υποδομών, χωροταξικού σχεδιασμού και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Καταλήγοντας, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η δημιουργία του νέου σωφρονιστικού συγκροτήματος αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τη χώρα και διαβεβαιώνει ότι το έργο θα προχωρήσει με διαφάνεια, σωστό σχεδιασμό και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
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