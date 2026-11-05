Αρχή κατά της Διαφθοράς: Δεν προέκυψε τίποτα μεμπτό για δέκα πρόσωπα -μεταξύ τους ο Σάββας Αγγελίδης- μετά από καταγγελία απόστρατου αξιωματικού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, η καταγγελία στρεφόταν εναντίον δέκα φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι και λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι ισχυρισμοί αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πιθανή πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου με σκοπό την τέλεση πράξεων διαφθοράς, καθώς και ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας και άσκηση αθέμιτης επιρροής.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά των καταγγελλόμενων προσώπων, καθώς και στις αποφάσεις αρμόδιων συμβουλίων που σχετίζονταν με την επαγγελματική ανέλιξη του απόστρατου αξιωματικού, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο στοιχειοθετούνταν οποιεσδήποτε πράξεις διαφθοράς σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Αρχής.

Έρευνα από τρεις λειτουργούς επιθεώρησης

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Αρχή διόρισε τον Νοέμβριο του 2025 τρεις λειτουργούς επιθεώρησης, στους οποίους ανατέθηκε η αξιολόγηση των καταγγελιών και η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Πρόκειται για τον Χρήστο Φιλίππου, πρώην Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, τη Δήμητρα Κούσιου, πρώην Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου, και τον δικηγόρο Κώστα Βελάρη.

Στο πλαίσιο των όρων εντολής τους, οι τρεις λειτουργοί εξέτασαν κατά πόσο η συμπεριφορά πρώην ανώτατων αξιωματούχων και λειτουργών μπορούσε να συνιστά κατάχρηση εξουσίας ή αθέμιτη επιρροή, καθώς και κατά πόσο οι αποφάσεις των αρμόδιων συμβουλίων για την επαγγελματική εξέλιξη του καταγγέλλοντος περιείχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν πράξεις διαφθοράς.

Όπως επισημαίνει η Αρχή, όλα τα πρόσωπα που κλήθηκαν να παρουσιαστούν ενώπιον των λειτουργών επιθεώρησης ανταποκρίθηκαν θετικά και επέδειξαν προθυμία συνεργασίας, παρέχοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν.

Ομόφωνο πόρισμα και απόρριψη των ισχυρισμών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αξιολόγηση του συνόλου των μαρτυριών και των τεκμηρίων, οι τρεις λειτουργοί επιθεώρησης κατέληξαν σε ομόφωνη έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και εγκρίθηκε στη συνέχεια από τον Επίτροπο Διαφάνειας και τα μέλη της Αρχής.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «για κανένα από τα Καταγγελλόμενα πρόσωπα, δεν τεκμηριώνεται ούτε προκύπτει στοιχειοθέτηση οποιασδήποτε πράξης διαφθοράς».

Παράλληλα, η Αρχή αναφέρει ότι από τη μαρτυρία και τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν «ουδόλως προκύπτει οιοδήποτε μεμπτόν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής», σε σχέση με τα δέκα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στην καταγγελία.

Όπως διευκρινίζεται, η αξιολόγηση του ερευνητικού υλικού οδήγησε στην απόρριψη του συνόλου των ισχυρισμών που είχε προβάλει ο καταγγέλλων.

Γιατί δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα

Η Αρχή εξηγεί επίσης τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μη δημοσιοποιήσει τα ονόματα των δέκα προσώπων που είχαν κατονομαστεί στην καταγγελία, επισημαίνοντας ότι η απόφαση συνδέεται με το γεγονός πως δεν διαπιστώθηκε οτιδήποτε μεμπτό σε βάρος τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, σε σχέση με συγκεκριμένο καταγγελλόμενο πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου είχαν λάβει ευρεία δημοσιότητα, εφαρμόστηκε η πρόνοια 15 των σχετικών Κανονισμών.

Συγκεκριμένα, η Αρχή απέστειλε επιστολή στο εν λόγω πρόσωπο, ζητώντας τη συγκατάθεσή του για τη δημοσιοποίηση του ονόματός του, χωρίς ωστόσο να λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

Ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται ονόματα καταγγελλόμενων προσώπων στη δημοσιοποιημένη ανακοίνωση.

Άρση της απαγόρευσης δημοσιοποίησης

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς διευκρινίζει ότι η δημοσιοποίηση πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο των ερευνών της υπόκειται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τον νόμο 19(Ι)/2022, που ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία της.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Επίτροπος Διαφάνειας ενέκρινε, βάσει του άρθρου 18(1) της νομοθεσίας, την άρση της απαγόρευσης δημοσιοποίησης πληροφοριών και, ακολούθως, η Αρχή αποφάσισε σε συνεδρία της την έκδοση της ανακοίνωσης.

Όπως εξηγείται, η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης λήφθηκε επειδή η υπόθεση είχε ήδη λάβει δημοσιότητα και είχαν δημοσιευθεί λεπτομέρειες που σχετίζονταν με τους ισχυρισμούς της καταγγελίας.

Η ανακοίνωση της Αρχής ολοκληρώνεται με τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία δεν στοιχειοθετήθηκε οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς από τα δέκα καταγγελλόμενα πρόσωπα και απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι ισχυρισμοί του απόστρατου αξιωματικού.