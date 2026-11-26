Η διαδικασία ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Κερύνειας συνεχίζεται σήμερα. Πριν από την έναρξή της, συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το «δικαστήριο», κρατώντας φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων και ζητώντας «δικαιοσύνη για να μη ζήσουν άλλες οικογένειες τον ίδιο πόνο» και «ισόβια». Παράλληλα, αποκάλεσαν την εταιρεία «δολοφονική Filo».

Οι οικογένειες επέκριναν επίσης τη στάση των υπόπτων κατά τη χθεσινή διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου».

Πηγή: ΚΥΠΕ