Σε δέκα ανέρχονται πλέον οι ύποπτοι για την τραγωδία με το πλοίο «Filo Jet», που σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας. Ένα ακόμη πρόσωπο συνελήφθη στο λιμάνι της κατεχόμενης Αμμοχώστου και τέθηκε υπό μονοήμερη κράτηση.
«Δικαιοσύνη» και «ισόβια» ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του «Filo Jet» – Δέκα οι ύποπτοι μετά από νέα σύλληψη
Ένα ακόμη πρόσωπο συνελήφθη στο λιμάνι της κατεχόμενης Αμμοχώστου και τέθηκε υπό μονοήμερη κράτηση. Συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και ισόβια κάθειρξη.
Η διαδικασία ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Κερύνειας συνεχίζεται σήμερα. Πριν από την έναρξή της, συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το «δικαστήριο», κρατώντας φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων και ζητώντας «δικαιοσύνη για να μη ζήσουν άλλες οικογένειες τον ίδιο πόνο» και «ισόβια». Παράλληλα, αποκάλεσαν την εταιρεία «δολοφονική Filo».
Οι οικογένειες επέκριναν επίσης τη στάση των υπόπτων κατά τη χθεσινή διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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