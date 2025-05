Συναυλία TELETHON 2025: «Για εκείνους που αγαπούν…και για εκείνους που ελπίζουν»

Την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025, το TELETHON Κύπρου τιμά τη μνήμη και το έργο του αείμνηστου Στέλιου Πισή, με μια ξεχωριστή συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, υπό τον τίτλο «Στέλιος Πισής – Συμφωνία Ζωής». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και το Stelios Pissis Music Foundation.

Ο Στέλιος Πισής υπήρξε ένας ξεχωριστός δημιουργός. Αν και καθηλωμένος στο κρεβάτι επί σειρά ετών, λόγω μυϊκής δυστροφίας, η μουσική του ανέτρεψε κάθε περιορισμό. Με εσωτερική δύναμη και αξιοθαύμαστη καλλιτεχνική έκφραση, μελοποίησε τη ζωή, τον άνθρωπο, την πίστη, την αγάπη και την υπέρβαση. Η συναυλία αυτή αποτελεί φόρο τιμής σε έναν δημιουργό που μετουσίωσε τη σιωπή της αναπηρίας σε φωνή ψυχής.

Στη σκηνή, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και η Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού θα συναντήσουν τον Παντελή Θαλασσινό, τον Δημήτρη Φανή και τη Σοφία Πατσαλίδου σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τα πιο εμβληματικά έργα του συνθέτη, συμφωνικά και τραγούδια, που φέρουν τη σφραγίδα της ευαισθησίας και της ανθρωπιάς που τον χαρακτήριζαν.

Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Γιώργος Κουντούρης, τις ενορχηστρώσεις ο Γιώργος Κάρβελλος, ενώ τη διεύθυνση της Χορωδίας υπογράφει ο Σόλων Κλαδάς. Τη συναυλία θα παρουσιάζουν ο Γιώργος Τσιάκκας και η Χριστίνα Παυλίδου, η οποία έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία της εκδήλωσης. Η συναυλία υπόσχεται να προσφέρει μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, βάθος και δύναμη, ένα μουσικό αντίδωρο αγάπης και αναγνώρισης.

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στον φιλανθρωπικό θεσμό TELETHON Κύπρου, ο οποίος για 31 συνεχόμενα χρόνια στηρίζει άτομα με νευρομυϊκές και γενετικές παθήσεις, ενισχύει τα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και καλλιεργεί το πνεύμα κοινωνικής προσφοράς.

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της πλατφόρμας SoldOutTickets, στην τιμή των €20, €25 και €35.

Μεγάλος Χορηγός του TELETHON είναι η ΟΠΑΠ Κύπρου. Κύριος Χορηγός της συναυλίας είναι η Τράπεζα Κύπρου. Κύριος Υποστηρικτής το Andrey and Julia Dushin’s Foundation. Την εκδήλωση στηρίζουν επίσης: KPMG, Flexi Flyers, Ελληνική Τράπεζα, C. Georgiou Lab Supplies, ΑΗΚ, AstroBank, Petrolina, PPT Aviation Services, Scientronics, SayWear, The Best, eBusiness Advisors, DynamicWorks, SoldOutTickets και Χαραλαμπίδης Κρίστης. Χορηγός Επικοινωνίας είναι ο Alpha Κύπρου.

Για τον Στέλιο Πισή. Για τη ζωή. Για το Telethon.