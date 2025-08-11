Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πρόταξε πιστόλι σε υπάλληλο περιπτέρου στην Αγία Νάπα

Άγνωστος άνδρας άρπαξε προϊόντα και τράπηκε σε φυγή

Γύρω στη 1:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας, άγνωστος άνδρας εισήλθε σε περίπτερο στην περιοχή Αγίας Νάπας και έκλεψε προϊόντα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 37χρονη υπάλληλος του καταστήματος τον ακολούθησε εκτός του περιπτέρου, επιχειρώντας να τον αποτρέψει. Ωστόσο, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο δράστης, που είχε ήδη επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο για να διαφύγει, φέρεται να πρόταξε πιστόλι εναντίον της, αναγκάζοντάς την να επιστρέψει στο εσωτερικό για να προστατευθεί.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά.

