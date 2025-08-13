Στο Μακάρειο αγοράκι 4 ετών που παρασύρθηκε ενώ ποδηλατούσε

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία μεταφέρθηκε 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία αγοράκι τεσσάρων ετών γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης ενώ ποδηλατούσε στην αυλή του σπιτιού του, σε κάποια στιγμή φαίνεται να εισήλθε στον δρόμο όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε άντρας ηλικίας 26 ετών .Το αγοράκι μετά τον τραυματισμό του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου και ακολούθως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρείου στην Λευκωσία για σκοπούς παρακολούθησης. Το παιδάκι δεν φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Ο οδηγός του οχήματος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη. Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά η Αστυνομία Πάφου.