Οκταήμερη κράτηση για τον 19χρονο στην υπόθεση εμπρησμού τεσσάρων αυτοκινήτων στην Πύλα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον νεαρού ηλικίας 19 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση εμπρησμού τεσσάρων αυτοκινήτων την προηγούμενη εβδομάδα στην Πύλα.

Συγκεκριμένα διερευνώνται τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη φόνου, συνομωσίας για διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας φόνου, εμπρησμού, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλοπής οχήματος και κλεπταποδοχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης 14 Αυγούστου, σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε υποστατικό γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο Πύλας.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της ΑΔΕ και του ΤΑΕ Λάρνακας τα οποία μετέβησαν στη περιοχή, φαίνεται ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν τη σκηνή και έθεσαν φωτιά στα οχήματα αφού τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Ο φρουρός ασφαλείας του χώρου ανέφερε στην Αστυνομία ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως οποιοδήποτε τραυματισμό, αφού φαίνεται πως δεν ρίχθηκαν εναντίον του.

Ο 19χρονος, κάτοικος Πάφου ο οποίος συνελήφθηκε σήμερα, παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες.

Σημειώνεται ότι οι εξεταστές της υπόθεσης παρέλαβαν από την περιοχή κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης το οποίο φαίνεται να κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

ΚΥΠΕ