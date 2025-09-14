Υπό έλεγχο πυρκαγιά στον εκδρομικό χώρο «Ππασιά Λιβάδι» στο Τρόοδος

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το πρωί της Κυριακής πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στον εκδρομικό χώρο «Ππασιά Λιβάδι», στην περιοχή Τροόδους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 05:40 και κατασβέστηκε γρήγορα, στις 06:10, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η πυρκαγιά έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησαν τρία μέλη του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.