Παιδική πορνογραφία: 100 υποθέσεις μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025
Η διακίνηση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης συνεχίζει να ανησυχεί έντονα τις κυπριακές Αρχές, με την Αστυνομία να χτυπά καμπανάκι κινδύνου για την αύξηση των υποθέσεων και τις νέες μορφές ψηφιακής κακοποίησης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Από το 2021 μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί πέραν των 860 τέτοιων υποθέσεων
