Θα συζητήσει με συντεχνίες το Υφυπουργείο Πρόνοιας για εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ΑμεΑ

Κάλεσμα για συζήτηση αναφορικά με τα αιτήματα για εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ΑμεΑ θα απευθύνει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας προς τις συντεχνίες, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Στην ανακοίνωση σημειώνει ότι, μετά τις αντιδράσεις των συντεχνιών των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, το Υφυπουργείο θα καλέσει τις δυο συντεχνίες προς συζήτηση του θέματος.

«Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρίες που κρίνονται τόσο σοβαρές ώστε να χρειάζονται εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσω ατομικών προγραμμάτων», σημειώνει το Υφυπουργείο.

Επιβεβαιώνει, ότι «ζήτησε τη συνεργασία των τμημάτων του, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες με αναθέτουσα αρχή τη Γενική Διεύθυνση του Υφυπουργείου, για να καταστεί εφικτή η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις και των δύο υπηρεσιών».

