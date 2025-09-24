Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση: Σε διαθεσιμότητα υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) αποφάσισε να θέσει σε διαθεσιμότητα υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, έπειτα από καταγγελίες δύο υφιστάμενων του για σεξουαλική παρενόχληση. Με την υπόθεση να έχει ήδη καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, η απόφαση για προσωρινή απομάκρυνσή του κρίθηκε επιβεβλημένη, δεδομένου ότι, λόγω της υψηλής του θέσης, υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσει τις δύο παραπονούμενες που θα καταθέσουν εναντίον του στην ποινική διαδικασία.

Η ΕΔΥ είχε λάβει στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 γραπτό αίτημα από την διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας για να τεθεί σε διαθεσιμότητα το εν λόγω στέλεχος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής. Είχε προηγηθεί επίσημη ενημέρωση του Υπουργείο Παιδείας από το ΤΑΕ Λευκωσίας ότι φερόμενος ως θύτης θα διωχθεί ποινικά για τα αδικήματα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της άσεμνης επίθεσης.

Ο φερόμενος ως θύτης, είχε λάβει προθεσμία μέχρι χθες Τρίτη για να καταθέσει τη θέση του ενώπιον της ΕΔΥ. Παράλληλα, έχει υποβάλει αίτημα για πρόωρη αφυπηρέτηση, με στόχο τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων, το οποίο η Επιτροπή δεν έκανε αποδεκτό.

Η πρώτη καταγγελία υποβλήθηκε ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας στα τέλη Μαΐου 2023. Παρά την καταγγελία, ο φερόμενος ως θύτης δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα και προήχθη σε σημαντική θέση εντός του ΥΠΑΝ. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να γίνει πειθαρχική δίωξη, μιας και σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, «δεν προέκυπτε στοιχειοθέτηση οποιουδήποτε αδικήματος». Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο φερόμενος ως θύτης πήρε και προαγωγή.