Στο κελί για έξι ημέρες ο 81χρονος που καλλιεργούσε κάνναβη

Στην οικία του εντοπίστηκαν τρία φυτά, 118 γραμμάρια κάνναβης και σύστημα αποξήρανσης

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα ηλικιωμένος 81 ετών ο οποίος συνελήφθη χθες στην Λάρνακα από μέλη της ΥΚΑΝ στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά εντοπισμό ατόμων που ασχολούνται με τη διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών. 

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο έξι ημερών.

Σε έρευνα που είχε γίνει στην οικία του από την Αστυνομία, είχαν εντοπιστεί τρια φυτά κάνναβης, τα δυο πέραν των τριών μέτρων και το τρίτο 90 εκατοστών, ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 118 γραμμαρίων και σύστημα αποξήρανσης κάνναβης.

Το κλιμάκιο της ΥΚΑΝ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

