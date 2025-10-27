Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σκύλοι οδηγοί: Eως και 50 χιλιάδες ευρώ το κόστος εκπαίδευσης τους - Σε απόγνωση τα άτομα με οπτική αναπηρία

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Από 10 έως και 50 χιλιάδες ευρώ κοστίζει η εκπαίδευση σκύλων βοηθών στο εξωτερικό, που προσφέρουν υποστήριξη σε άτομα με οπτική ή άλλες αναπηρίες. Ελλείψει νομοθετικού πλαισίου στην Κύπρο, το δυσβάσταχτο αυτό κόστος επωμίζονται οι ίδιοι οι δικαιούχοι, ενώ στη χώρα λειτουργεί μόλις μία σχολή εκπαίδευσης χωρίς επίσημη συνεργασία με οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες.

Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από εισήγηση του βουλευτή της ΔΗΠΑ Χρίστου Σενέκη, ο οποίος υπογράμμισε ότι το δικαίωμα συνοδείας από σκύλο βοηθό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ήδη κατοχυρωμένο από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Όπως είπε, «ο σκύλος βοηθείας δεν είναι επιλογή, αλλά μέσο ανεξαρτησίας και συμμετοχής στην κοινωνία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι η εκπαίδευση και πιστοποίηση των σκύλων αποτελεί μεγάλη πρόκληση, καθώς μόνο για τα σχετικά πιστοποιητικά χρειάζονται περίπου 10 χιλιάδες ευρώ. Εξήγησε πως δικαίωμα σε σκύλο βοηθό έχουν άτομα με τυφλότητα, κώφωση, επιληψία, διαβήτη ή ψυχολογικές διαταραχές.

Η διευθύντρια της Σχολής Τυφλών, Πελαγία Εγγλεζάκη, σημείωσε ότι η εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ η κοινή εκπαίδευση με το άτομο φτάνει έως οκτώ εβδομάδες. «Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου αφήνει την Κύπρο πίσω σε ένα ζήτημα αξιοπρέπειας και ισότιμης διαβίωσης», ανέφερε.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ζήτησε όπως η εισήγηση του κ. Σενέκη μετατραπεί σε πρόταση νόμου, ώστε να ρυθμιστεί άμεσα το ζήτημα και να προβλεφθεί η εκπαίδευση ειδικών εκπαιδευτών για σκύλους βοηθούς και άτομα με αναπηρία.

