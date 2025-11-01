Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κάλυψε τη μισή διαδρομή ο παραολυμπιονίκης στο ταξίδι των 160 χιλιομέτρων από Πάφο προς Αγία Νάπα (βίντεο)

Ο τελικός τερματισμός αναμένεται την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στη μαρίνα Αγίας Νάπα

Τη μισή περίπου διαδρομή έχει ήδη καλύψει ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, ο οποίος ξεκίνησε χθες Παρασκευή στις 06:00 το πρωί από το λιμανάκι της Πάφου τη μεγάλη του προσπάθεια να καταρρίψει το Παγκόσμιο Ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα. Νωρίς το απόγευμα βρισκόταν κοντά στο Ζύγι.

 Ο τελικός τερματισμός αναμένεται την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στη μαρίνα Αγίας Νάπας, ολοκληρώνοντας μια απόσταση 160 χιλιομέτρων.

Το εγχείρημα, που αναμένεται να καλύψει εκατοντάδες χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα απαιτητικές θαλάσσιες συνθήκες, συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου (ΣΕΒΑΚ) και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στηρίζει το έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου “Ένα Όνειρο Μια Ευχή”, που βοηθά παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις.

 

 

 

