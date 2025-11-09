H κάνναβη στο σταυροδρόμι της νομιμοποίησης - Ασθενείς, νέοι και ειδικοί για τα ταμπού, τη μαύρη αγορά και τη θεσμοθέτηση

Η συζήτηση για την αποποινικοποίηση της κάνναβης με αυστηρούς ελέγχους επανήλθε στη δημόσια σφαίρα με πρόταση του Volt, με τους υποστηρικτές να αναφέρουν πως σε αυστηρό πλαίσιο είναι πιο ελεγχόμενη, ενώ οι αντιδρούντες ισχυρίζονται πως μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας και του εθισμού. «Η πολιτική των τελευταίων χρόνων έχει αποτύχει να περιορίσει τη χρήση και να προστατεύσει τους πολίτες»,...

