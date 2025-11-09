Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

H κάνναβη στο σταυροδρόμι της νομιμοποίησης - Ασθενείς, νέοι και ειδικοί για τα ταμπού, τη μαύρη αγορά και τη θεσμοθέτηση

ΝΙΚΗ ΛΑΟΥ

«Τα ευρωπαϊκά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν δραματική αύξηση όταν υπάρχει σωστό πλαίσιο. Αυτό που σίγουρα αυξάνεται χωρίς πλαίσιο είναι η ισχύς της μαύρης αγοράς», εξηγεί η ερευνήτρια δρ Λυσία Δημητρίου, αντιπρόεδρος του Volt Κύπρου

Η συζήτηση για την αποποινικοποίηση της κάνναβης με αυστηρούς ελέγχους επανήλθε στη δημόσια σφαίρα με πρόταση του Volt, με τους υποστηρικτές να αναφέρουν πως σε αυστηρό πλαίσιο είναι πιο ελεγχόμενη, ενώ οι αντιδρούντες ισχυρίζονται πως μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας και του εθισμού. «Η πολιτική των τελευταίων χρόνων έχει αποτύχει να περιορίσει τη χρήση και να προστατεύσει τους πολίτες»,...

