Το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας (ΙΜΠΔ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και με την υποστήριξη των Δικηγορικών Συλλόγων Λάρνακας και Αμμοχώστου, διοργανώνει εσπερίδα με τίτλο: «Υπερεξουσίες και Θεσμικά Αντίβαρα στην Κυπριακή Δημοκρατία: Η Πρόκληση της Μεταρρύθμισης». Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025, στις 6:00 μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας.

Η ατζέντα

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η λειτουργία του ισχύοντος συνταγματικού πλαισίου, η ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων και η ενίσχυση του κράτους δικαίου, με επίκεντρο ζητήματα όπως:

Ο ρόλος και οι εξουσίες του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

Η ανεξαρτησία και η λογοδοσία του Γενικού Ελεγκτή

Οι υπερεξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, μεταξύ άλλων:

ο Δρ. Χριστόφορος Φωκαΐδης, Πρόεδρος ΙΜΠΔ και πρώην Υπουργός Άμυνας

η Καθ. Στέφανη Λολλέ Σιάηλου, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής UCLan Cyprus

οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Λάρνακας και Αμμοχώστου

ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας

η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου

Στην εσπερίδα θα μιλήσουν πανεπιστημιακοί και ειδικοί του δημόσιου δικαίου, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η δικηγόρος και ερευνήτρια κ. Ελένη Μελεάγρου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για τη μεταρρύθμιση θεσμικών μηχανισμών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Πιστοποιητικό και μοριοδότηση από Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Θα επιδίδεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε φοιτητές/τριες και σε όσους το επιθυμούν.

Η εσπερίδα μοριοδοτείται με 2 ΣΕΕ από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Για κρατήσεις θέσεων: Τηλ.: 22 664470 / Email: info@ispd.org.cy / Διαδικτυακή Εγγραφή: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMkw4uRrIChH5d5-WP16z9z7A-OrauSiY8cWIObnTX4sWKqw/viewform