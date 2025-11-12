Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες μετά τον σεισμό - Ποιος είναι ο λόγος

Μετά τον σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα, παρουσιάστηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Cyta. Η αυξημένη χρήση των τηλεφώνων από πολίτες που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με δικά τους πρόσωπα προκάλεσε ολιγόλεπτη προσωρινή συμφόρηση στο δίκτυο.

Mιλώντας στο politis.com.cy o εκπρόσωπος της Cyta, Λευτέρης Χρίστου, ανέφερε ότι το φαινόμενο είναι αναμενόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις και παρατηρείται παγκοσμίως, καθώς πολλοί χρήστες επιχειρούν ταυτόχρονα να καλέσουν, ξεπερνώντας τη χωρητικότητα του δικτύου.