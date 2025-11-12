Ισχυρή σεισμική δόνηση 5.3 βαθμών στη κλίμακα Ρίχτερ στη Κύπρο - Τι αναφέρει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες μετά τον σεισμό - Ποιος είναι ο λόγος

Το φαινόμενο είναι αναμενόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις και παρατηρείται παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Cyta

Μετά τον σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα, παρουσιάστηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Cyta. Η αυξημένη χρήση των τηλεφώνων από πολίτες που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με δικά τους πρόσωπα προκάλεσε ολιγόλεπτη προσωρινή συμφόρηση στο δίκτυο.

Mιλώντας στο politis.com.cy o εκπρόσωπος της Cyta, Λευτέρης Χρίστου, ανέφερε ότι το φαινόμενο είναι αναμενόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις και παρατηρείται παγκοσμίως, καθώς πολλοί χρήστες επιχειρούν ταυτόχρονα να καλέσουν, ξεπερνώντας τη χωρητικότητα του δικτύου.

