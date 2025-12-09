Δυνατό χτύπημα της ΥΚΑΝ: 11 κιλά ναρκωτικών σε πακέτο ταχυμεταφορών (εικόνες)

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο των δράσεων της για εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών.

Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν χθες σε αποθηκευτικό χώρο εταιρίας ταχυμεταφορών στη Λεμεσό ένα χάρτινο κιβώτιο προερχόμενο από άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Κατά τον έλεγχο, στο κιβώτιο εντοπίστηκαν:

Κοκαΐνη βάρους 2 κιλών και 570 γραμμαρίων περίπουΚάνναβη βάρους 9 κιλών και 325 γραμμαρίων περίπου

Νέα κατάσχεση ναρκωτικών από την ΥΚΑΝ – Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2.5 κιλά κοκαΐνης και 9.3 κιλά κάνναβης. https://t.co/tVldux64lh pic.twitter.com/j2SdmhrPIf — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) December 9, 2025

Σήμερα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΥΚΑΝ, συνελήφθησαν δύο άνδρες:

27 ετών, που παρέλαβε το πακέτο.

18 ετών, συνοδηγός του οχήματος του 27χρονου.

Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο με ίχνη κάνναβης, ενώ από το αυτοκίνητο του 27χρονου κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.