Ενίσχυση προσωπικού και μέτρα στήριξης στις φυλακές ζητά η ΠΑΣΥΔΥ

Η ανάγκη για λήψη μέτρων προς τόνωση του ηθικού των δεσμοφυλάκων και για αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπρέπειας του προσωπικού των Φυλακών, που έχει πληγεί από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό τέθηκε ως πρωταρχικής σημασίας ζήτημα σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, Γιώργο Παντελή είχε την Πέμπτη, ο Κλάδος Υπαλλήλων Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ υπό τον ΓΓ της Οργάνωσης, Στράτη Ματθαίου.

Σε δελτίο Τύπου της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρεται πως κατά τη συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις και συζητήθηκαν καίρια ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Φυλακών και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Αναφέρεται, επίσης, ότι από πλευράς του Κλαδικού Συμβουλίου τέθηκε ρητά το αίτημα για παροχή ψυχολογικής στήριξης στο προσωπικό, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του επαγγέλματος και της ψυχολογικής πίεσης που αυτό συνεπάγεται.

Προστίθεται πως ο Υπουργός ανέφερε ότι θα προβεί σε επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, με στόχο την παραχώρηση επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη στήριξη του προσωπικού των φυλακών.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στο σοβαρό πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών και στην ανάγκη εξεύρεσης ικανοποιητικών ρυθμίσεων για επίλυση του ζητήματος αυτού και επιπλέον υπογραμμίστηκε και η ανάγκη ενίσχυσης των Φυλακών με ανθρώπινο δυναμικό με την άμεση πλήρωση των 90 υφιστάμενων κενών θέσεων, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε όπως καταβληθεί προσπάθεια για παραχώρηση περαιτέρω θέσεων.

Η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ακόμα πως πέραν των πιο πάνω συζητήθηκε και το θέμα της λειτουργίας Σχολής Δεσμοφυλάκων σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού και τέθηκαν επίσης και ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία Ομάδας Καταστολής επεισοδίων, που θα διασφαλίζει την άμεση παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις και την αποφυγή κρίσεων εντός του χώρου των Φυλακών, τη δημιουργία Ομάδας Ερευνών και τον σχεδιασμό του Νέου Σωφρονιστικού Ιδρύματος, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Περαιτέρω η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζεται να γίνουν και να λάβει τα αναγκαία μέτρα προς ρύθμιση των θεμάτων που τέθηκαν προς όφελος τόσο του προσωπικού των Φυλακών όσο και των κρατουμένων.

"Έπειτα και από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από τον Κλάδο, αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της συζήτησης, ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή Φυλακών με στόχο τη μόνιμη πλήρωσή της εντός των επόμενων 6 μηνών", αναφέρεται και προστίθεται ότι "επιπρόσθετα θα προωθηθεί η αποδέσμευση των σχετικών κονδυλίων στον Προϋπολογισμό για βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων των Φυλακών, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας 2ης πύλης εισόδου με μηχανισμό ελέγχου για χρήση μόνο από το προσωπικό".

Τέλος η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι πέραν των πιο πάνω, θα αυξηθεί και ο αριθμός των σκύλων που χρησιμοποιούνται για εντοπισμό παράνομων ουσιών και μετά από κοινή εισήγηση συμφωνήθηκε όπως ο μικρός αριθμός κρατουμένων, που έχει εντοπιστεί ότι αποτελούν την κύρια αιτία για τη δημιουργία αναταραχής και προβλημάτων, να απομακρυνθεί από το σύνολο των κρατουμένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ