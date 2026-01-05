Σταθερή η κατάσταση των τεσσάρων στη Λάρνακα - Έρευνες για πιθανή δηλητηρίαση

Παραμένει σταθερή η κατάσταση των 4 ατόμων που νοσηλεύονται στη Λάρνακα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ενώ η Αστυνομία διερευνά υπόθεση πιθανής δηλητηρίασης.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Αστυνομία, «σε καλή κατάσταση νοσηλεύονται τα τρία από τα τέσσερα άτομα που εισήχθησαν στο νοσοκομείο ύστερα από πιθανή δηλητηρίαση χθες το πρωί στην Λάρνακα». Σημειώνεται πως «το τέταρτο άτομο, ένας άνδρας, είναι διασωληνωμένος με θετικές ενδείξεις».

Την υπόθεση, που αφορά την πιθανή δηλητηρίαση των 4 ατόμων, διερευνά η Αστυνομία, παράλληλα με τις συνθήκες θανάτου ενός 78χρονου, ο οποίο απεβίωσε το Σάββατο.

Η νεκροτομή επί της σορού του 78χρονου ήταν προγραμματισμένη να διενεργηθεί από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Σάββατο αρχικά η γυναίκα του 78χρονου ένιωσε αδιαθεσία και εισήχθη στο νοσοκομείο, ενώ λίγο αργότερα απεβίωσε ο σύζυγός της.

Την Κυριακή, προστίθεται, μαζεύτηκαν στο σπίτι του νεκρού για καφέ και συμπαράσταση στην οικογένεια φίλοι και γνωστοί. «Κατά την διάρκεια του καφέ τρία άτομα έχασαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» συμπληρώνεται.

Σημειώνεται πως «στους δύο χορηγήθηκαν αντίδοτα για αντιμετώπιση πιθανής δηλητηρίασης».

Αναμενόταν να γίνουν επιστημονικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι συνέβη και για το εάν αυτό που κατανάλωσαν τα πέντε άτομα προκάλεσε αρνητικές συνέπειες στην υγεία τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ