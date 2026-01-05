Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα ρίξουν φως στη μυστήρια υπόθεση θανάτου 78χρονου στη Λάρνακα

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 78χρονου στη Λάρνακα, στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την υπόθεση πιθανής δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση νερού από ψύκτη που βρισκόταν στο σπίτι του θύματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 78χρονου στη Λάρνακα από τους Ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Η υπόθεση

Είναι συγκλονιστική και απίστευτη η υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες Κυριακή, νωρίς το βράδυ, στη Λάρνακα, με την Αστυνομία να διερευνά κατά πόσον ο θάνατος 78χρονου, αλλά και η μεταφορά άλλων τεσσάρων ατόμων στο νοσοκομείο, οφείλεται σε δηλητηρίαση μετά από κατανάλωση νερού από συγκεκριμένο ψύκτη νερού που βρισκόταν στο σπίτι του θύματος. Τα μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας διενεργούν και σήμερα Δευτέρα εξετάσεις στην σκηνή, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και άνδρες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, διότι πριν από μία εβδομάδα ο γιος του 78χρονου είχε συλληφθεί για υπόθεση κατοχής σκληρών ναρκωτικών.

Σταθερή η κατάσταση των τεσσάρων στη Λάρνακα - Έρευνες για πιθανή δηλητηρίαση

Η Αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μέσα στην μπουκάλα με νερό που τοποθετήθηκε στον ψύκτη να υπήρχαν ποσότητες ναρκωτικών. Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τις εξειδικευμένες εξετάσεις που θα γίνουν από το κρατικό χημείο στον ψύκτη νερού, ο οποίος έχει κατασχεθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περασμένο Σάββατο η 73χρονη σύζυγος του ηλικιωμένου άλλαξε την μπουκάλα νερού στον ψύκτη και ήπιε λεμονάδα. Ακολούθως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τον σύζυγό της στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, αφού η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ως σοβαρή. Ο 78χρονος επέστρεψε στο σπίτι του κι έπειτα από αρκετές ώρες εντοπίστηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο. Άνδρες της Αστυνομίας πήγαν επί τόπου και διαπίστωσαν πως η σορός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις. Μέχρι εκείνη την στιγμή δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη για το τι είχε προηγηθεί.

Την Κυριακή το μεσημέρι συγγενικά πρόσωπα του ηλικιωμένου ζευγαριού μαζεύτηκαν στο σπίτι του 78χρονου για τον «καφέ της παρηγοριάς». Σε κάποια στιγμή, η αδελφή και η αδελφότεκνη του νεκρού, καθώς κι ένας ηλικιωμένος γείτονας ένιωσαν αδιαθεσία και είχαν τάσεις λιποθυμίας. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας και των τεσσάρων χαρακτηρίζεται ως σοβαρή. Ένας εξ’ αυτών είναι διασωληνωμένος. Σήμερα, εντός της ημέρας, αναμένεται και η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 78χρονου, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας αναμένεται να ανακρίνουν τον γιο του, που τελεί υπό κράτηση.