Τραγωδία σε σπίτι στη Λάρνακα - Άλυτο ακόμα το μυστήριο με το φονικό νερό

Συγκλονισμένη παραμένει η κυπριακή κοινωνία εξαιτίας της μυστήριας και συνάμα σοκαριστικής υπόθεσης που αποκαλύφθηκε στη Λάρνακα νωρίς το βράδυ της Κυριακής (4/1). Η Αστυνομία βρίσκεται σε συναγερμό και διερευνά κατά πόσον ο θάνατος 78χρονου, αλλά και η μεταφορά στο νοσοκομείο άλλων τεσσάρων προσώπων του στενού οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντας, οφείλεται σε δηλητηρίαση μετά από κατανάλωση νερού από συγκεκριμένο ψύκτη νερού που βρισκόταν στο σπίτι του θύματος. Τα μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας διενήργησαν και χθες εξετάσεις στη σκηνή, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν και άνδρες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ). Και τούτο, διότι πριν από μερικές μέρες ο 44χρονος γιος του 78χρονου, ο οποίος διέμενε στο υπόγειο του υποστατικού (εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες), είχε συλληφθεί για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση κατοχής ναρκωτικών. Η Αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μέσα στην μπουκάλα με νερό που είχε τοποθετηθεί στον ψύκτη να υπήρχε κάποια τοξική ή ναρκωτική ουσία. Η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 78χρονου, η οποία διενεργήθηκε χθες στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου. Όπως ανακοινώθηκε, από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά το πέρας των εξειδικευμένων εξετάσεων που διενεργήθηκαν από το Κρατικό Χημείο στον ψύκτη νερού, ο οποίος κατασχέθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Οι εξεταστές της υπόθεσης εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα θα καταδείξουν τα αίτια θανάτου του 78χρονου, αλλά και για τα συμπτώματα δηλητηρίασης που παρουσίασαν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Μέχρι χθες το απόγευμα, οπόταν η εφημερίδα μας ήταν στο τυπογραφείο, δεν είχαν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των αναλύσεων στο νερό. Από το σπίτι του αποθανόντα και από τον χώρο όπου διέμενε ο γιος του παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Η αρχή του κακού

Όλα άρχισαν το περασμένο Σάββατο (3/1), όταν η 73χρονη σύζυγος του αποθανόντα άλλαξε την μπουκάλα νερού στον ψύκτη και κατανάλωσε λεμονάδα. Στη συνέχεια, όμως, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τον σύζυγό της στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, αφού η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σοβαρή. Ο 78χρονος, ο οποίος επίσης κατανάλωσε λεμονάδα χρησιμοποιώντας νερό από τον ίδιο ψύκτη, επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά μετά από πάροδο αρκετών ωρών εντοπίστηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο. Ενημερώθηκε η Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν επί τόπου και διαπίστωσαν πως η σορός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη για το τι είχε προηγηθεί. Αρχικά ο θάνατός του θεωρήθηκε αιφνίδιος λόγω του βεβαρημένου ιατρικού ιστορικού που είχε. Το σενάριο διαφοροποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι, όταν συγγενικά πρόσωπα του ηλικιωμένου ζευγαριού μαζεύτηκαν στο σπίτι του 78χρονου για να πιουν τον καφέ της παρηγοριάς. Σε κάποια στιγμή, η αδελφή και η αδελφότεκνη του νεκρού, καθώς και ένας ηλικιωμένος γείτονας, ηλικίας 78 χρόνων, ένιωσαν αδιαθεσία και είχαν τάσεις λιποθυμίας. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κρατήθηκαν για περίθαλψη. Η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή και εκτός κινδύνου. Σ’ αυτούς χορηγήθηκαν αντίδοτα για αντιμετώπιση πιθανής δηλητηρίασης. Πιο σοβαρή θεωρείται η κατάσταση του γείτονα, ο οποίος διασωληνώθηκε, παρ' όλο που παρουσιάζει και αυτός σημάδια βελτίωσης. Όπως προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες, φαίνεται πως όλοι κατανάλωσαν νερό από τον ίδιο ψύκτη.

Εξετάσεις και για ναρκωτικά

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας επρόκειτο να ανακρίνουν τον γιο του αποθανόντα, ο οποίος τελεί υπό κράτηση για την υπόθεση των ναρκωτικών. Όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με τα αίτια θανάτου του 78χρονου είναι ανοιχτά, μέχρι να γνωστοποιηθούν από το Κρατικό Χημείο τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων στο νερό. Οι αστυνομικές έρευνες στοχεύουν στο να αποσαφηνιστεί εάν στην μπουκάλα νερού υπήρχε οποιαδήποτε ουσία καθώς και πιθανή σύνδεσή της με τα περιστατικά υγείας των ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο γιος του 78χρονου είχε συλληφθεί, μαζί με ακόμα ένα πρόσωπο, στις 28 Δεκεμβρίου έπειτα από επιχείρηση της ΥΚΑΝ σχετικά με υπόθεση κατοχής παράνομων ναρκωτικών ουσιών σε υγρή μορφή.