Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus 2026 - Η επιχειρηματικότητα ως γέφυρα ειρήνης και ανάπτυξης

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, Δημιουργός και Ιδιοκτήτης της easy family of brands (www.easy.com & www.easyHistory.info), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy), επιβεβαιώνει για 16η χρονιά τη σταθερή του δέσμευση στη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Στις 4 Ιουνίου του 2026, βραβεύει τη Δικοινοτική Επιχειρηματικότητα, αυξάνοντας στις €500.000 το συνολικό χρηματικό ποσό που θα δοθεί ως έπαθλο σε 18 Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους επιχειρηματίες.

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου προχώρησε σε περαιτέρω αύξηση των χρηματικών βραβείων, ενισχύοντας έμπρακτα τις εννέα νικήτριες, διμελείς δικοινοτικές επιχειρηματικές ομάδες. Η οικονομική αυτή ενίσχυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επανεπένδυση, ανάπτυξη και περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στις δυο κοινότητες.

Χρηματικά Έπαθλα Μισού Εκατομμυρίου Ευρώ

Οι εννέα νικήτριες διμελείς δικοινοτικές επιχειρηματικές ομάδες, θα διεκδικήσουν το συνολικό ποσό των €500.000, με την ακόλουθη κατανομή:

- Η Χρυσή Nικήτρια ομάδα, θα λάβει το ποσό των €150.000. Σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας, αντιστοιχούν €75.000.

- Με το Αργυρό Βραβείο θα βραβευθούν δύο ομάδες, με συνολικό ποσό €200.000. Κάθε Αργυρή Νικήτρια ομάδα θα λάβει €100.000, εκ των οποίων €50.000 θα καταβληθούν σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας.

- Με το Χάλκινο Βραβείο συνολικού ύψους €150.000 θα βραβευθούν έξι ομάδες. Κάθε ομάδα θα λάβει €25.000, εκ των οποίων €12.500 αντιστοιχούν σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας.

Συμμετοχή στα Βραβεία

Αιτήσεις για τα Stelios Bi-Communal Awards μπορούν να υποβληθούν από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας του Stelios Philanthropic Foundation www.steliosfoundation.com.cy. Αφού κατεβάσουν και συμπληρώσουν την αίτηση, θα πρέπει να την αποστείλουν μέσω email στον κ. Μάριο Μισιρλή marios.missirlis@stelios.com.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί, ότι σύμφωνα με τους όρους των Βραβείων, στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι των οποίων η επιχείρηση, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ και εργοδοτεί άλλο ένα άτομο, πέραν του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, θα πρέπει να υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία της κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας και στις δύο κοινότητες. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επίσης, νικητές και υποψήφιοι προηγούμενων ετών.

Τελετή Απονομής στις 4 Ιουνίου 2026

Οι νικητές των Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation, θα ανακοινωθούν από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου την Πέμπτη 4 Ιουνίου του 2026. Η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation, στην οδό Μάρκου Δράκου 5, στη Λευκωσία.

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, αναφερόμενος στο θεσμό των Δικοινοτικών Βραβείων, επισημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα έχει τη δύναμη να ενώνει ανθρώπους και να δημιουργεί γέφυρες εκεί όπου για χρόνια υπήρχαν διαχωριστικές γραμμές. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσθέτει, τα βραβεία ενισχύονται, με το χρηματικό έπαθλο να ανέρχεται στο μισό εκατομμύριο ευρώ, προσφέροντας στις νικήτριες ομάδες τη δυνατότητα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους και να συνεχίσουν με σταθερότητα την κοινή τους διαδρομή. Παράλληλα ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, τονίζει τη σημασία της συνεργασίας, του διαλόγου και της κοινής ευθύνης για το μέλλον της Κύπρου. Τα Δικοινοτικά Βραβεία, σημειώνει ο εμπνευστής και δημιουργός τους, υπερβαίνουν τη διάσταση μιας οικονομικής επιβράβευσης και εκφράζουν την πίστη στη συνύπαρξη, στον άνθρωπο και στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας, συμβάλλοντας σε μια Κύπρο με προοπτική, που επενδύει στην ειρήνη.

€5.300.000 και 16 Χρόνια Δικοινοτικής Συνεργασίας

Τα Stelios Bi-Communal Awards, τα οποία έχουν καθιερωθεί ως ένας από τους μακροβιότερους και πιο ουσιαστικούς θεσμούς δικοινοτικής συνεργασίας στην Κύπρο, συμπληρώνουν το 2026, 16 χρόνια ζωής, με την αξία των Βραβείων, περιλαμβανομένου και του φετινού ποσού των €500.000, να ανέρχεται στα €5.300.000.

INFO: Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.