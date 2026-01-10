Τρόοδος: Τρέχουν όλοι να προλάβουν τα χιόνια

Θανατηφόρα οδική σύγκρουση στην Πάφο - Ο 32χρονος Στυλιανός είχε πάει εξόρμηση με φίλο του

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή του χωριού Πενταλιά - Στην περιοχή η Αστυνομία και η Πυροσβεστική

Θανατηφόρα τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε σήμερα το πρωί του Σαββάτου στην επαρχία Πάφου.Θύμα είναι ο Στυλιανός Γένης 32 ετών από την Γεροσκήπου.  

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, γύρω στις 08:50 π.μ., 32χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος οδηγούσε όχημα σε χωμάτινο δρόμο σε αγροτική περιοχή του χωριού Πενταλιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε χαράδρα.

Ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 32χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με 35χρονο φίλο του για σκοπούς εκπαίδευσης των κυνηγετικών τους σκύλων.

 Ο 35χρονος, μαζί με τα σκυλιά, είχε προηγουμένως αποβιβαστεί από το όχημα. Η σορός του άτυχου άνδρα ανασύρθηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Πάφου. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη και εξετάζεται από μέλη της Τροχαίας Πάφου, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

