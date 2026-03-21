«PAX POETICA»: Ποιητική δικοινοτική εκδήλωση για την ειρήνη στη Λευκωσία

Μια ξεχωριστή δικοινοτική ποιητική εκδήλωση με τίτλο «PAX POETICA» πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στο Ίδρυμα Naci Talat, εντός των τειχών της βόρειας Λευκωσίας.

Με σύνθημα «να σωπάσουν οι πόλεμοι», η εκδήλωση φέρνει κοντά ποιητές από τις δύο κοινότητες της Κύπρου, προβάλλοντας τη δύναμη της τέχνης και του λόγου ως μέσο προώθησης της ειρήνης, της συνύπαρξης και της αλληλοκατανόησης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι ποιητές Alev Adil, Ανδρέας Χρυσάνθου Αλάσιος, Ανδρούλα Σιάτη, Zeki Ali, Hüseyin Bahça, Γιώργος Φράγκος, Ümit İnaççı, Halil Karapaşaoğlu, Μαρία Μαυράδα, Burçak Midilli, Cemay Onalt Müezzin, Γιώργος Μολέσκης, Yusuf Nidai, Βασιλική Νικολάου, Tamer Öncül, Faize Özdemirciler, Raşit Pertev, Jenan Selçuk, Δήμητρα Σωκράτους, Λουκία Σταυρινού και Neşe Yaşın.

Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικό πρόγραμμα με τους Selçuk Manecioğlu και Mustafa Tozaki.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της ποίησης ως γέφυρα επικοινωνίας και πολιτιστικού διαλόγου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.