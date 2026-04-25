Ναυάγησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας μετά την αποχώρηση του Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αποχώρησε από το Πακιστάν πριν από την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, όπως επιβεβαίωσαν το Σάββατο αρκετά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι εξελίξεις ακολουθούν προηγούμενη δήλωση του εκπροσώπου του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες δεν θα πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Ακύρωσε το ταξίδι και η αμερικανική αντιπροσωπεία

Το ισραηλινό Kan News μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο πακιστανικές πηγές, ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμενόταν να φτάσει απόψε.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η Τεχεράνη αρνείται να συνομιλήσει με την Ουάσιγκτον έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ.

Το μέσο ανέφερε επίσης ότι οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές εμφανίζονται «απαισιόδοξοι» για την πορεία των προσπαθειών ειρήνευσης.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας, αποτελούμενο από τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Την απόφαση έκανε γνωστή σε δήλωση του στο αμερικανικό δίκτυο Fox news.

Πάραλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Axios ότι η ακύρωση του ταξιδιού της αντιπροσωπείας δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν ξανά οι επιθέσεις στο Ιράν, προσθέτοντας ότι «δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα αυτό».

