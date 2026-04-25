Συγκινητική διάσωση γάτας και σκύλου με ντρόουν από στρατιώτες στο Ουκρανικό μέτωπο (βίντεο)

Από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, πολλά ζώα αλλά κυρίως γάτες στην Ουκρανία εντοπίζονται στα πιο απίθανα και επικίνδυνα μέρη, ακόμη και στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Σε χαρακώματα, σε σημεία ελέγχου, σε κατεστραμμένα σπίτια και σε ιατρικά σημεία σταθεροποίησης, τα τετράποδα αιλουροειδή αναζητούν έναν χώρο με λίγη ζεστασιά και λίγο φαγητό μεε αντάλλαγμα για αγκαλιές και ενθάρρυνση του ηθικού. Πριν από κάποιες ημέρες, η 14η Ανεξάρτητη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία της Ουκρανίας πραγματοποίησε μία δραματική διάσωση μιας γάτας και ενός σκύλου, που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου, με τη χρήση drone.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, η γάτα, Μπάρσικ, και ο σκύλος, Ζαγκίμπλουκ, εμφανίζονταν συχνά σε περιοχές, που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της ταξιαρχίας, πριν καταφέρουν με κάποιο τρόπο να φτάσουν στην πρώτη γραμμή.

Conoce al gato y al perro rescatados por un dron en el frente ucraniano https://t.co/6oa74bJJg8 — CNN en Español (@CNNEE) April 25, 2026

Επειδή ήταν πολύ επικίνδυνο για έναν άνθρωπο να προσεγγίσει το σημείο και να παραλάβει τα τετράποδα ζωάκια, αποφασίστηκε η μεταφορά τους με drone. «Οι άντρες τους τοποθέτησαν σε ειδικές θήκες με τρύπες για να παίρνουν αναπνοή, τους έδεσαν προσεκτικά σε ένα drone και τους μετέφεραν από εκεί», ανέφερε η Νάντια Ζαμρίγκα, υπεύθυνη Τύπου της ταξιαρχίας.

Όπως τόνισε η ίδια, η επιχείρηση απαιτούσε ειδικές δεξιότητες από τον χειριστή του drone, ο οποίος έπρεπε να μεταφέρει τα ζώα για περίπου 10 χιλιόμετρα πριν προσγειωθεί «απαλά». Η Ζαμρίγκα δήλωσε ότι η διακομιδή είχε αίσιο τέλος, με τον γάτο Μπάρσικ να αναγνωρίζεται από τον ιδιοκτήτη του, έναν στρατιώτη, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πεδίο της μάχης και τώρα αναρρώνει, και η επανένωσή τους είναι μόνο θέμα χρόνου.

Ο σκύλος Ζάγκιμπλουκ μένει με τα στρατεύματα στην οπισθοφυλακή, μακριά από την πρώτη γραμμή του πολέμου, όπου, όπως επεσήμανε η Ζαμρίγκα, ευδοκιμεί. «Το άγχος από την πτήση με το drone πέρασε πολύ γρήγορα. Αυτά τα ζώα είναι μαζί με τα παιδιά εδώ και δύο χρόνια και δεν είναι διατεθειμένα να εγκαταλείψουν τον σύντροφό τους», υπογράμμισε.

Η αποφασιστικότητα πολλών Ουκρανών να φροντίσουν τα ζώα κατά τη διάρκεια του πολέμου – ακόμη και εν μέσω του χάους και της βαρβαρότητας των πρώτων ημερών του – έχει συγκινήσει πολλές καρδιές ανά τον κόσμο.

Πηγή: protothema.gr