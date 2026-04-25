Ο Όρμπαν παραδίδει την έδρα του: «Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο» - Πληροφορίες ότι θα «καταφύγει» στις ΗΠΑ

Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

"Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου", δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Στις εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία, ο Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα Tisza κέρδισαν εξασφαλίζοντας 137 έδρες.

Ο 62χρονος εθνικιστής ηγέτης, ο οποίος διατηρεί συνεχώς την έδρα του από το 1990 - από τότε που η Ουγγαρία έγινε κοινοβουλευτική δημοκρατία - ζήτησε την περασμένη εβδομάδα την «πλήρη ανανέωση» του κόμματός του.

Στο μήνυμά του ο Όρμπαν πρόσθεσε ότι η διοίκηση του κόμματος του ζήτησε να μείνει για να συνεχίσει το έργο του ως πρόεδρος του Fidesz και ότι είναι «έτοιμος γι αυτή την αποστολή» εάν λάβει την εντολή στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να φύγει στην Αμερική

Ουγγρικά ρεπορτάζ αναφέρρουν ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός σχεδιάζει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, ζητώντας «καταφύγιο» στον Τραμπ ενώ ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, τον κατηγόρησε για δειλία.

Συμφωνα με πληροφορίες, ο Όρμπαν σχεδιάζει ένα μεγαλύτερο ταξίδι στις ΗΠΑ φέτος το καλοκαίρι, όπου ζουν ήδη οι κεφαλές της αυτοκρατορίας επιχειρήσεων Όρμπαν – η κόρη του και ο γαμπρός του – και όπου θα μπορούσε να αναζητήσει καταφύγιο από πιθανές διώξεις.

«Ο 'θαρραλέος' μαχητής του δρόμου παραμένει ανίκανος για ένα πράγμα: να αναλάβει τις ευθύνες του… Με έναν νονό της μαφίας (στα ηνία), δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική αντιπολίτευση», έγραψε ο Μάγιαρ σε ανάρτησή του στο Facebook.

