Εκλογές στο Ισραήλ: Μέτωπο Μπέντετ-Λαπίντ απέναντι στον Νετανιάχου - Κατεβαίνουν με κοινή λίστα

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ και ο επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος χρημάτισε για σύντομο χρονικό διάστημα πρωθυπουργός το 2022, ανακοίνωσαν ότι θα κατέβουν με κοινή λίστα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

«Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ και εγώ θα ανακοινώσουμε σήμερα ένα πρώτο βήμα στην διαδικασία επανόρθωσης του κράτους του Ισραήλ: την ένωση του κόμματος Yesh Atid και του κόμματος Bennett 2026 σε ένα ενοποιημένο κόμμα υπό την ηγεσία του Ναφτάλι Μπένετ», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Γιαΐρ Λαπίντ.

Ο Ναφτάλι Μπένετ, που ανήκει στην δεξιά, και ο Γιαΐρ Λαπίντ, που ανήκει στο κέντρο, είχα σχηματίσει μαζί κυβέρνηση τον Ιούνιο 2021 την οποία διαδέχθηκε η σημερινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Ναφτάλι Μπένετ εμφανίζεται ως ο υποψήφιος με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να νικήσει τον Νετανιάχου στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο 2026.

«Η πρωτοβουλία αυτή οδηγεί στην ενοποίηση του "στρατοπέδου της αλλαγής" και μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε όλες τις προσπάθειες για να οδηγήσουμε το Ισραήλ στην αναγκαία επανόρθωση», δηλώνει ο Γιαΐρ Λαπίντ.

Οι δύο άνδρες θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα.

Γιος αμερικανικών μεταναστών, ο Ναφτάλι Μπένετ, 54 ετών, πρώην επιχειρηματίας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας που πούλησε την start-up του το 2005 έναντι 145 εκατομμυρίων δολαρίων, εκμεταλλεύεται πολύ την εικόνα του πρώην αξιωματικού των ειδικών δυνάμεων του ισραηλινού στρατού, ένα προφίλ που του εξασφαλίζει την υποστήριξη τμήματος της νεολαίας, ιδίως έπειτα από δυόμισι χρόνια πολέμου.

Πρώην σύμβουλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μπένετ μετατράπηκε με τα χρόνια σε σφοδρό αντίπαλο της πολιτικής του πρώην μέντορά του.

Εχει ηγηθεί πολλών παρατάξεων της δεξιάς πριν σχηματίσει κυβέρνηση ευρείας αποδοχής το 2021 με την υποστήριξη και ενός αραβικού κόμματος.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, 62 ετών, είναι ο γιος του δημοσιογράφου Τόμι Λαπίντ, επιζώντα του Ολοκαυτώματος, και της συγγραφέως Σουλάμιτ Λαπίντ.

Δημοσιογράφος βεντέτα της τηλεόρασης, μπήκε στην πολιτική το 2012 ιδρύοντας το κόμμα Yesh Atid (Υπάρχει Μέλλον) και επιβλήθηκε ως δεύτερη σε δύναμη πολιτική παράταξη του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ