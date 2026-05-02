Βαθιά επιφυλακτικοί οι Αμερικανοί για τον πόλεμο στο Ιράν σύμφωνα με δημοσκοπήσεις

Μια νέα έρευνα, καταγράφει ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων στις ΗΠΑ θεωρεί ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν ήταν λανθασμένη, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται διαρκώς.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post, ABC News και Ipsos που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, το 61% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δήλωσε ότι ήταν λάθος εκ μέρους των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη εναντίον του Ιράν. Το 36% θεώρησε ότι ήταν η σωστή απόφαση.

Από την άλλη πλευρά, μόνο το 19% των ερωτηθέντων δήλωσε στην έρευνα ότι θεωρεί επιτυχημένες τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες στη χώρα της Μέσης Ανατολής φέτος, ενώ το 41% ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνει και το 39% ότι δεν ήταν επιτυχημένες.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί έχουν αρνητική άποψη για τον πόλεμο της κυβέρνησης εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, ειδικά καθώς το κόστος διαβίωσης παραμένει υψηλό.

Η μέση τιμή ενός γαλονιού βενζίνης έφτασε τα 4,30 δολάρια την Πέμπτη, η υψηλότερη των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η πλειοψηφία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία βρίσκεται σε κίνδυνο, προειδοποίησε η Ρεπουμπλικανική υπερ-PAC «Americans for Prosperity Action» σε ένα σημείωμα που μοιράστηκε με το POLITICO την ίδια μέρα.

Τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδός για το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, παραμένει στο επίκεντρο, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον τρίτο μήνα του. Ωστόσο, ο Τραμπ συνεχίζει να επιμένει ότι το Ιράν θα συνθηκολογήσει σύντομα. Ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ιράν στον πορθμό κοστίζει στη χώρα 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

«Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο. «Έχουμε εξουδετερώσει το ναυτικό τους. Έχουμε εξουδετερώσει την αεροπορία τους. Έχουμε εξουδετερώσει όλα τα αντιαεροπορικά τους συστήματα, ό,τι έχουν», πρόσθεσε.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στο πλευρό του προέδρου, με το 79% να δηλώνει ότι ήταν σωστή η απόφαση του αμερικανικού στρατού να χρησιμοποιήσει βία εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί δεν είναι τόσο σίγουροι ότι ο Τραμπ θα καταφέρει να επιτύχει τον κύριο στόχο του στη σύγκρουση. Μόνο το 8% των ερωτηθέντων δήλωσε στην έρευνα ότι ήταν «πολύ σίγουροι» ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα εμπόδιζε το Ιράν να αναπτύξει νέα πυρηνικά όπλα.

Επίσης, το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση αύξησε τις πιθανότητες ύφεσης στις ΗΠΑ, ενώ μόνο το 37% δήλωσε ότι θα τις μείωνε ή ότι δεν θα είχε καμία επίδραση.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ ανέφερε ότι η στρατιωτική στρατηγική του προέδρου δεν βασίζεται στην κοινή γνώμη.

«Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον αμερικανικό λαό είναι να έχει έναν Ανώτατο Διοικητή που αναλαμβάνει αποφασιστική δράση για την εξάλειψη των απειλών και τη διασφάλιση της ασφάλειάς του, και αυτό ακριβώς έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ με την επιτυχημένη επιχείρηση "Επική Οργή"», είπε.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ διεξήγαγε με υπερηφάνεια την προεκλογική του εκστρατεία με την υπόσχεση να στερήσει από το ιρανικό καθεστώς τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, και τήρησε την υπόσχεσή του. Ο Πρόεδρος δεν λαμβάνει αυτές τις εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις εθνικής ασφάλειας με βάση τις μεταβαλλόμενες δημοσκοπήσεις, αλλά με βάση το συμφέρον του αμερικανικού λαού», πρόσθεσε.

Η δημοσκόπηση της Washington Post-ABC News-Ipsos διεξήχθη από τις 24 έως τις 28 Απριλίου, με τυχαίο δείγμα 2.560 ενηλίκων στις ΗΠΑ. Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης είναι ±2 ποσοστιαίες μονάδες.

