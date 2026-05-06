Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος ήταν υψηλόβαθμος διοικητής της Χεζμπολάχ

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου, μετέδωσε το ANI, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

"Η ισραηλινή αεροπορία στόχευσε τη συνοικία Γομπεϊρί", διευκρίνισε το ANI.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευσε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

"Ο στρατός μόλις πριν από λίγο έπληξε τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν στη Βηρυτό", της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, "με στόχο να τον εξουδετερώσει", δηλώνει ο Νετανιάχου σε κοινή ανακοίνωση με τον υπουργό Άμυνας.

Πηγή: protothema.gr

