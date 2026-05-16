Ρωσία-ΗΑΕ: Συνομιλίες Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ομόλογό του Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν για το Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε την πολεμική διαμάχη στο Ιράν με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ανέφερε μία σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση στη σημασία της συνέχισης της πολιτικής και διπλωματικής διαδικασίας με στόχο στην επίτευξη ειρηνευτικών συμφωνιών στη βάση ενός συμβιβασμού», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε επίσης τα ΗΑΕ για την υποστήριξή του σε ανθρωπιστικά ζητήματα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι χάνει την υπομονή του με το Ιράν

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του απέναντι στο Ιράν «εξαντλείται», ενώ υποστήριξε πως ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο το Πεκίνο να επιβεβαιώνει ότι σκοπεύει να ασκήσει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά την επιστροφή του από το Πεκίνο, μετά από διήμερες συνομιλίες με τον Σι, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη σκληρή στάση του απέναντι στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν «ουσιαστικά εξουδετερώσει» τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το Ιράν έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και στον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ τόνισε ότι βασικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και να αποκατασταθεί η ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

