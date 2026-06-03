POLITICO: Η μάχη για μια πολυπόθητη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία- διεκδικούν σήμερα δύο μη μόνιμες έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η αναμέτρηση έχει καταδείξει μία ρεαλιστική αντιπαλότητα μεταξύ δύο φαινομενικά συμμαχικών χωρών.

Οι υποψήφιες χώρες

Η Πορτογαλία εμφανίζεται η επικρατέστερη δύναμη, εξαιτίας των δεσμών της με τις πορτογαλόφωνες και τις ισπανόφωνες χώρες.

Η Γερμανία ασκεί κάθε πίεση προκειμένου να αυξήσει τη διεθνή επιρροή της και να ενισχύσει την οικονομική της κυριαρχία. Όντας μία ισχυρή δύναμη με διεθνές αποτύπωμα έχει δυνατότητα να ασκήσει υψηλή πίεση.

Η Αυστρία εμφανίζεται ως μικρότερη δύναμη, μη ενταγμένη στο ΝΑΤΟ, στρατιωτικά ουδέτερη, με το επιχείρημα της ισορροπίας και των αμοιβαίων δικαιωμάτων για εκπροσώπηση.

Δεδομένης της επικράτησης της Πορτογαλίας, η Γερμανία και η Αυστρία φαίνονται να μάχονται σκληρά για τη δεύτερη θέση.

Γιατί η ήττα θα είναι ταπεινωτική για τον Μερτς;

Το Βερολίνο εδώ και δεκαετίες εξασφαλίζει μία έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάθε 8 χρόνια.

Ο Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει την ηγετική εικόνα της Γερμανίας προεκλογικά. Το ενδεχόμενο ήττας θα οδηγούσε σε όξυνση των ήδη εντεινόμενων αντιδράσεων ενάντια στον Μερτς, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα αντιδημοφιλής.

Η έντονη δράση του Γιόχαν Βάντεφουλ, Υπουργού εξωτερικών της Γερμανίας, αντανακλά τη σημαντικότητα της σημερινής ψηφοφορίας για το Βερολίνο.

Ήπια ισχύς

Η διπλωματική προσπάθεια του Βάντεφουλ ενισχύθηκε με τη δεξίωση που διοργάνωσε ο ίδιος στην Πλατεία του ΟΗΕ με μία τζαζ μπάντα, γερμανικά λουκάνικα και ένα περίπτερο παγωτού.

Αδίστακτη διπλωματία

Ο Βάντεφουλ έχει συναντηθεί επίσης, σύμφωνα με το Politico, με περίπου 80 υπουργούς ή πρέσβεις στον ΟΗΕ. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις είναι γνωστή η πρακτική της ψήφου, με αντάλλαγμα την υποστήριξη στο παρόν. Δεν είναι λοιπόν γνωστό τι είδους «καρότα» μπορεί να προφέρει η Γερμανία.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών τις τελευταίες ημέρες επικρίνει με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο την δράση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ στο παρελθόν η Γερμανία έχει δείξει ιδιαίτερα απρόθυμη να καταδικάσει το Ισραήλ για τις απώλειες αμάχων, κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών του επιχειρήσεων.

Την Τρίτη, στη Νέα Υόρκη, ο Βάντεφουλ παρουσίασε ένα επιχείρημα που θα μπορούσε να προκαλέσει οργή. «Δεν θέλετε δύο μικρές χώρες της ΕΕ- την Πορτογαλία και την Αυστρία- στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οπότε επιλέξτε εμάς».

Η σημερινή ψηφοφορία

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα μεταξύ των 191 μελών του ΟΗΕ, μέχρι δύο χώρες να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των 2/3 για μία έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η μυστική διαδικασία της ψηφοφορίας ενισχύει περεταίρω τον ανταγωνισμό και δίνει ελπίδα στους διπλωμάτες από Βερολίνο και Βιέννη για να αποσπάσουν ψήφους μέχρι και τη τελευταία στιγμή.

Πηγή: naftemporiki.gr