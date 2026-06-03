Τραμπ: Ο Χαμενεΐ εγκρίνει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Πιθανό τετ α τετ και δέσμευση Ιράν για τα πυρηνικά

Στον ρόλο του Μοτζτάμπά Χαμενεΐ, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλαντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast «Pod Force One», καθιστώντας άμεσα σαφές ότι ο ανώτατος ηγέτη του Ιράν, εμπλέκεται ενεργά στις διαπραγματεύσεις.

Επανέλαβε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, εμφανιζόμενος αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι η κατάσταση «εξελίσσεται γρήγορα» και εκτίμησε ότι η τελική έκβαση θα είναι θετική.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Τραμπ, ο Χαμενεΐ δίνει την απαραίτητη πολιτική έγκριση για την πρόοδο των συνομιλιών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η έγκριση φαίνεται να δίνεται από τον Χαμενεΐ», υπονοώντας ότι οι αποφάσεις για τη στάση της Τεχεράνης περνούν από το ανώτατο επίπεδο εξουσίας.

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο, αποκαλύπτοντας ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει προσωπική συνάντηση με τον Χαμενεΐ στο μέλλον, εφόσον συνεχιστεί η δυναμική των συνομιλιών. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ιστορική τομή στις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε ένταση εδώ και δεκαετίες.

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων αυτή τη στιγμή, υποδηλώνοντας ότι προκρίνεται η διπλωματική οδός έναντι μιας άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής.

«Δεν θύμωσα με τον Νετανιάχου, ενοχλήθηκα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι είχε έντονη συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέτζαμιν Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη ένταση με τον Λίβανο.

Στη συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν ήταν «θυμωμένος», αλλά «κάπως ενοχλημένος» από τις συνεχείς συγκρούσεις του Ισραήλ με τον Λίβανο.

«Ναι, μίλησα μαζί του. Δεν θα έλεγα θυμωμένος. Ήμουν λίγο προβληματισμένος από το γεγονός ότι βρίσκεται συνεχώς σε αντιπαράθεση με τον Λίβανο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τις αιχμές, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον Νετανιάχου, επιχειρώντας να ισορροπήσει μεταξύ προσωπικής φιλίας και πολιτικής κριτικής.

Πηγή: ertnews.gr