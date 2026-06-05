Ο Πούτιν απορρίπτει την πρόταση του Ζελένσκι για συνάντηση, «μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα νόημα»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απέρριψε το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά το σχετικό αίτημα του Ουκρανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών.

Αναφερόμενος στην ανοικτή επιστολή του Ζελένσκι, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν βλέπει λόγο για μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο στην παρούσα φάση, υποστηρίζοντας ότι προηγουμένως θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. «Πρέπει πρώτα να καταλήξουμε στη λύση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι διάβασε μόνο συνοπτικά την επιστολή, την οποία του παρέδωσε την προηγούμενη ημέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σχολιάζοντας την αναφορά του Ζελένσκι στην ηλικία του, τόνισε ότι «το βασικό δεν είναι η ηλικία, αλλά η ικανότητα για εργασία», ενώ εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι το Κίεβο δεν αντιμετωπίζει την κυβέρνηση Τραμπ ως πιθανή εγγυήτρια δύναμη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στην ανοικτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε λανθασμένη τη δημοσιοποίηση των μεταξύ τους επαφών. Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του.

Ο Πούτιν αποκάλυψε επίσης ότι ένας Ρώσος επιχειρηματίας συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ απευθυνόμενος στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσε: «Δουλέψτε, αδέλφια». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκαλούν ορισμένες ζημιές στη Ρωσία, αλλά εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την πορεία της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα παραμένει ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

«Οι ευρωπαϊκές ελίτ δημιουργούν χάος»

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τις «ευρωπαϊκές ελίτ» ότι δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να «βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος».

Συνεχίζοντας την κριτική του, υποστήριξε ότι «η επιθετική πολιτική της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας είναι κοντόφθαλμη και όχι μόνο οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία, αλλά υπονομεύει και την παγκόσμια ασφάλεια».

«Βλέπουμε τις αναταράξεις που υφίστανται οι ενεργειακές αγορές, τον τρόπο με τον οποίο προκαλείται ένταση σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, καθώς και την κοντόφθαλμη πολιτική της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Η πολιτική αυτή συνοδεύεται από επιθετική ρητορική, οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια των θέσεων της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία και, επιπλέον, υπονομεύει την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η «κλοπή» των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει πλήξει την αξιοπιστία του δολαρίου και του ευρώ.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε, επίσης, ότι η συμβολή των χωρών της G7 στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι μικρότερη από εκείνη των χωρών των BRICS.

«Αν εξετάσουμε τη δυναμική της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την τελευταία πενταετία, οι χώρες των BRICS αντιπροσωπεύουν το 49% της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ η συμβολή της G7 ανέρχεται στο 18%», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Περίπου το 65% των εξαγωγικών συναλλαγών της Ρωσίας πραγματοποιείται πλέον σε ρούβλια, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ προειδοποίησε επίσης ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στη Ρωσία έχει υποχωρήσει αισθητά και εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 5,2% το 2025.

Ο ίδιος κατηγόρησε την Παρασκευή τις δυτικές χώρες για αθέμιτο ανταγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι «έχουν πάντα μια δικαιολογία» για να επιβάλλουν μέτρα που περιορίζουν την ικανότητα άλλων χωρών να ανταγωνίζονται.

Ως παραδείγματα τέτοιων «δικαιολογιών» ανέφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

«Μπορεί κανείς να βρει αφορμή για οτιδήποτε, όμως η βασική αιτία είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός», δήλωσε ο Πούτιν.

Πηγή: skai.gr