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Το Ιράν εκτόξευσε επτά πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν

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Το Ιράν εκτόξευσε επτά πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν σήμερα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι έξι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», ανακοίνωσε μέσω X το Μεικτό Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

Σε ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους», στο πλαίσιο των αντιποίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΙΡΑΝ

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