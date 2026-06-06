Πρώτη αντικυβερνητική διαδήλωση του «Λαού των Κατσαρίδων» στην Ινδία -Ποιος είναι ο ιδρυτής του νέου κόμματος που τα βάζει με τον Μόντι

Ο ιδρυτής του νέου κόμματος της Ινδίας, του Λαού των Κατσαρίδων (Cockroach Janta Party), έφτασε σήμερα στο Νέο Δελχί για την πρώτη του αντικυβερνητική διαδήλωση.

Το κόμμα με την περίεργη ονομασία δημιουργήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει ήδη προσελκύσει εκατομμύρια υποστηρικτές - κυρίως νέους και φοιτητές - online.

Από τα μέσα Μαΐου, όταν ανακοινώθηκε η ίδρυσή του, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 22 εκατομμύρια ακόλουθους, μόνο στο Instagram.

Ποιος είναι ο ιδρυτής του

Τον Λαό των Κατσαρίδων ίδρυσε διαδικτυακά ο 30χρονος Αμπιτζίτ Ντίπκε, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ζει στις ΗΠΑ ως φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο οποίος χαρακτήρισε τους νέους που επικρίνουν την ινδική κυβέρνηση «κατσαρίδες» (cockroaches) και «παράσιτα».

Αν και η οικογένεια και οι φίλοι του ανησυχούσαν ότι μπορεί να συλληφθεί με την επιστροφή του στην Ινδία, ο Ντίπκε επέστρεψε σήμερα, έχοντας καλέσει ήδη τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στο Νέο Δελχί για να απαιτήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Νταρμέντρα Πραντάν.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη διαδήλωση των Κατσαρίδων

Στην πρώτη αντικυβερνητική διαδήλωση του Λαού των Κατσαρίδων έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Δεκάδες αστυνομικοί έχουν συγκεντρωθεί κοντά στο ιστορικό, αστρονομικό παρατηρητήριο Τζαντάρ Μαντάρ στο κέντρο του Νέου Δελχί, ενώ έχουν αποκλείσει κάποιους από τους γύρω δρόμους.

Σημερινός στόχος των διαδηλωτών είναι η παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Πραντάν, ο οποίος δέχεται σφοδρές επικρίσεις για τη διαρροή των θεμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις των ιατρικών σχολών στις 3 Μαΐου.

Οι εξετάσεις ακυρώθηκαν και έχουν επαναπρογραμματιστεί, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρή πολιτική αναταραχή στη χώρα και κινδυνεύει να εκτροχιάσει τα σχέδια εκατομμυρίων νεαρών Ινδών.

Crowds gather at Jantar Mantar for Cockroach Janta Party protest under heavy security arrangements.



📹: @Sushil_Verma9 pic.twitter.com/nNtX46Tv5A — The Hindu (@the_hindu) June 6, 2026

Η «Κατσαρίδα» που απειλεί τον Μόντι

Η τεράστια απήχηση του νέου κόμματος στη νεολαία της Ινδίας - που αντιμετωπίζει την ανεργία - φαίνεται να αποτελεί απειλή για την κυβέρνηση.

Σχεδόν 400 εκατομμύρια Ινδοί, ηλικίας 15 με 29 ετών, ψάχνουν ματαίως να βρουν δουλειά σε σε τομείς εκτός της γεωργίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί πρόκληση και πονοκέφαλο για τον Μόντι.

Πολλοί νέοι άνθρωποι με μόρφωση βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε δουλειές με χαμηλούς μισθούς και ανασφάλεια, κατώτερες των προσόντων τους, σημειώνουν οικονομολόγοι.

ην ίδια ώρα, εκτός από την ανεργία των νέων, οι Ινδοί είναι απογοητευμένοι από τις αυξανόμενες τιμές στα καύσιμα και τις ελλείψεις φυσικού αερίου που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η απήχηση του Λαού των Κατσαρίδων στον κόσμο αποτελεί τη μεγαλύτερης κλίμακας έκφραση δυσαρέσκειας προς το ινδουιστικό, εθνικιστκό κόμμα του Ινδού πρωθυπουργού και εκτιμούν ότι η δημοφιλία του κινήματος έχει ήδη αρχίσει να πλήττει την εικόνα του Μόντι.

«Πρόκειται για ένα ειρηνικό κίνημα για τους νέους της χώρας», δήλωσε ο Ασουτός Ράνκα, εκπρόσωπος του Cockroach Janta Party.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Ντίπκε «είναι έτοιμος για μια μακρά και μεγάλη ημέρα στην πολιτική της Ινδίας», πρόσθεσε.

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση Μόντι έχει μπλοκάρει τον λογαριασμό του κινήματος στο Χ, με το Cockroach Janta Party να προσφεύγει σε δικαστήριο του Νέου Δελχί ζητώντας την ανατροπή του αποκλεισμού του.

Μάλιστα, ο υπουργός Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων και Μειονοτήτων της Ινδίας, Κίρεν Ριτζίτζου, κατηγόρησε το κίνημα ότι αναζητεί υποστηρικτές από το Πακιστάν, εχθρό της Ινδίας, και από την «αντιινδική συμμορία».

Πηγή: iefimerida.gr